У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления в стихах

Новости Украины:Имя Виктор в переводе с латинского языка означает "победитель".

От слова "victor" произошло несколько римских когноменов (например, Victorinus, Victorianus). От них также были образованы родственные имена. Это женские имена Виктория и Викторина, а также мужское имя Викторин. Многие из них впоследствии вошли в православные и католические святцы.

Уменьшительно-ласкательные обращения Вита и Тора также являются самостоятельными именами.

Виктор незлопамятен и очень огорчается, если узнает об обмане. Он долго еще будет взывать к совести и благоразумию обидчика. А вот за своих родных и близких он будет стоять горой, предпочтя их интересы своим.

Виктор любит работу, связанную с чем-то конкретным и осязаемым. Быть продавцом – это не его выбор. А вот производить мебель, одежду, машины, строить дороги, дома, выращивать овощи и фрукты – это про него. Виктор не стремится быть руководителем, вряд ли первым предложит что-то новое, но всегда поддержит того, кто хочет внедрить инновацию в производство.

У Виктора сильно развито чувство долга, он хороший, но требовательный, строгий отец. Дома он незаменимый помощник, всегда поможет своей супруге, не забудет о тёще и тесте.

Поздравления

Виктор — значит победитель.

Слабых всех он покровитель.

И поможет, и поддержит,

И вселит в людей надежду.

Будь здоровым, как скала,

Чтоб любовь в жизни была.

И во всех делах успеха,

Много радостного смеха!

Желаю всей душой, Витек,

Чтоб все мечты твои сбылись,

Чтоб в этот радостный денек

Легко все планы удались!

Пусть будет мир в душе твоей,

Пускай же счастье в ней живет!

Желаю только ярких дней,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед!

Дорогой ты наш, Витюша,

Традиции не будем рушить,

Приготовь сегодня уши,

Поздравленья будешь слушать.

Виктор, он же победитель,

Должен лучшее иметь,

Ежели он сам водитель,

То на Лексусе "лететь",

Шум и вопли на работе?

Не дозволено терпеть!

Не работать чтобы в поте,

А помощника иметь.

Окруженным быть заботой,

Мамой, бабушкой, женой,

На работу чтоб с охотой.

Не меняйся, будь собой!

Тебе, Виктор, я сегодня

Поздравления дарю,

И желаю я просторов

Жизненному кораблю.

Победителем по жизни

Чтобы был ты навсегда,

Чтоб растаяли тревоги

И исчезли без следа.

Ждут тебя пусть горизонты

Счастья, верности, любви,

Чтобы ты нашел свой берег,

Где живут мечты твои.

Виктор — славный победитель.

В жизни ты отнюдь не зритель —

Повелитель в жизни ты.

Пусть сбываются мечты!

Пусть тебе легко живется,

Пусть душа твоя смеется.

Ты люби и будь любимым,

Будь судьбой своей хранимым!

Счастлив будь всегда, во всём.

Ждет тебя родимый дом.

Мы под славный коньячок

Дарим щедрый поздравок!

От всей души сегодня, Витя,

Желаю я тебе добра!

Живи счастливо, ярко, сыто,

Пусть будет жизнь с тобой щедра!

Друзей желаю только верных,

Улыбок искренних, любви

И много взлетов ввысь карьерных!

От жизни, в общем, кайф лови!

Для Виктора сегодня поздравленья

И миллионы самых теплых слов,

Желаю безграничного везенья,

И чтобы как атлет ты был здоров.

Чтоб все твои мечты и пожеланья

Сбывались, не успеешь ты моргнуть,

И сквозь мосты, дороги и скитанья

Ты выбрал к счастью самый верный путь!

Витя, Витенька, Витёк!

Тут к тебе вот поздравок.

Со здоровьем и с любовью,

И с надеждой, и с казною.

С ангелом хранителем,

Душ людских ценителем.

С виллой на морском песке,

Ламборджини в гараже,

Чтобы ты не унывал,

Долго жил и мягко спал,

Потому, что ты для нас,

Самый лучший кореш наш!

Виктор, тебя поздравляю,

Твой праздник сегодня настал.

Удачи тебе я желаю,

Хочу, чтоб успешным ты стал.

Пусть будет успешной работа,

Пусть будет порядок в быту,

Однажды пусть встретиться кто-то

И жизнь осчастливит твою.

Я радости много желаю,

Пусть будет удача с тобой.

Шагай ты по жизни, не зная

Преград никаких пред собой.