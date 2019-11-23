"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)

Голодомор 1932-33 годов — массовый голод, охвативший всю территорию Украинской ССР в существовавших на тот период границах и повлекший многомиллионные человеческие жертвы. От голода в Украине, известного как Голодомор, умерло, по уточненным данным, от 3 до 3,5 миллиона человек. Число жертв во всем Союзе оценивают до семи миллионов. Более 20 стран признали голод в Украине 1932-33 гг. Геноцидом украинской нации. Однако этот вопрос до сих пор вызывает ожесточенные дискуссии среди историков и политиков.