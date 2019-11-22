Черная пятница 2019: когда же начнется долгожданная "охота"

Новости Украины:Черную пятницу ждет каждый ярый шопоголик.

В этот день можно приобрести любимые вещи с огромной скидкой. Официально в Украине Черная пятница начнется 29 ноября, впрочем некоторые магазины стартуют раньше, и уже 22 ноября можно "охотиться" за распродажами и скидками.

В некоторых популярных магазинах скидки действуют не только один день. Часто можно увидеть одежду с пометкой "Sale" еще в течение недели после старта акции. Обратите внимание на то, что на бытовые товары действует скидка даже до 70%, поэтому если вы планируете приобрести дорогую вещь, то лучше это сделать в период Black Friday. Таким образом вы существенно сэкономите расход средств из своего кошелька.

Черная пятница предусматривает более дешевые покупки почти в каждом магазине или торговом центре, а также в известных интернет-магазинах. Больше всего покупатели в этот день покупают одежду, обувь, бытовую технику, товары для красоты и быта. Продлятся дни безумной скидки официально один день, но товары со сниженной ценой, можно будет приобрести в течение нескольких дней после завершения распродажи.

Наверное, каждый из нас знает, что такое Black Friday и какие последствия несет за собой. В магазине вас ждет не только мега скидка, но и огромная очередь в примерочную и кассу. Поэтому по возможности, если ваша цель – купить определенную вещь – сходите в магазин заранее, чтобы померять ее в спокойной обстановке. Торговые центры в Черную пятницу заполняет настоящий аншлаг покупателей, поэтому перед началом самого ожидаемого дня, составьте себе подробный список обязательных покупок для того, чтобы вы не тратили время на ненужные вещи.

Черная пятница пришла к нам из Америки. Теперь этот день отмечают во всем мире. Зарождением этого счастливого дня шопоголиков послужила большая распродажа вещей после Дня Благодарения, который в США является государственным праздником.

После каждой четвертой недели в ноябре магазины и интернет-площадки присоединяются к этой акции, делая невероятные скидки на товары. В Америке скидки достигают до 85-90%, а покупатели ночуют возле магазинов. В Black Friday магазины открываются на несколько часов раньше и работают до полуночи. Американцы в этот день даже берут дополнительный выходной день, чтобы успеть купить все желанные вещи.

Черная пятница – начало покупок к рождественским праздникам, поэтому присмотритесь внимательно к товарам и, возможно, вам удастся приобрести что-то для своих родных и близких по привлекательным ценам.