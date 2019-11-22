Сербия отрицает, что продавала мины Украине

Новости Украины:В Сербии заявили, что не продавали мины Украине и намекают на "третьи страны".

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что Сербия не экспортирует оружие в Украину и не продавала мины для использования в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает N1Info.

"Если третья страна продает наше оружие Украине, что может сделать Сербия? В конце концов, вы видели, президент вышел с очень точной информацией, какие компании были привлечены при покупке той партии, которую показали по телевидению, кто купил и кто продал оружие. Мы даже не сказали, что это было сделано незаконно, просто чтобы знали, кто это сделал, чтобы люди не распространяли различные домыслы, а видели, кто участвовал в покупке и продаже этого оружия", - заявил Стефанович.

Как известно, ранее болгарский антизападный расследователь Диляна Гайтанджиева заявила, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украину.

Следует заметить, что президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что показанные на видео мины были частью партии в 15 тысяч штук, проданной компании "Техноремонт" Петара Црногораца, владельца сербской фирмы по продаже оружия CPR Impex.

"Эта компания купила 15 тысяч мин и продала их польской компании через Кипр. Нигде ни разу не упоминалась ни Украина, ни любая другая страна. Иначе Сербия не допустила бы этого в связи с нашими хорошими отношениями как с Российской Федерацией, так и с Украиной", - сказал Вучич.