Апелляция Сытника: Судья, который должен был рассматривать ее, объявил самоотвод

Судья Ривненского апелляционного суда Олег Полюхович, который должен был рассматривать жалобу директора НАБУ Артема Сытника на решение Сарненского райсуда, объявил самоотвод.
Как сообщает "5 канал", судья сослался на то, что в 2015 году детективы НАБУ проводили обыск в его кабинете, поэтому беспристрастность судебного рассмотрения не может быть обеспечена.
"У Сытника и у части граждан, возможно, сложилось бы впечатление, что я каким-то образом хотел отомстить за те события, которые имели место в декабре 2015 года. Поэтому я пришел к выводу, что мне необходимо объявить самоотвод, чтобы таких видений ни у Сытника, ни у общества не было", - заявил Полюхович.
Сам Сытник на заседание не явился, причем о своем отсутствии не предупредил даже адвокатов.
"Артем Сергеевич говорил, что он заявит ходатайство о том, чтобы было заседание в виде видеоконференции с Соломенского суда, но председательствующий сообщил, что такого ходатайства не было. Далее материалы этого дела попадают на автоматическое распределение, определяется с коллегией и начинаем все с самого начала", - сказал адвокат Сытника Владислав Кича.
Напоминаем, в мае Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении руководителя НАБУ Артема Сытника за то, что он якобы не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривенщины, который ему оплачивали третьи лица.
12 июля стало известно, что дело передали в суд.
6 сентября Сарненский райсуд оштрафовал Сытника на 3400 гривень за незадекларированный отдых в одном из угодий района.
Директор НАБУ обратился в апелляционный суд с просьбой отменить это постановление.