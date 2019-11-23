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Активисты под Офисом Президента напомнили о политзаключенных

Активисты под Офисом Президента напомнили о политзаключенных
00:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Активисты под Офисом Президента напомнили властям о политических заключенных.

Активисты пришли в пятницу вечером в Офис Президента, чтобы напомнить о политических заключенных.

Под зданием ОП собрались около 50 человек, сообщает корреспондент Укринформа.

Здесь присутствовали участники Добровольческого Движения ОУН вместе с главой организации Николаем Коханивским, а также другие организации.

Рядом дежурило более 50 правоохранителей.

Главное требование акции, как они ранее заявляли, освобождение политзаключенных.

По словам организаторов, поскольку к ним никто из ОП не вышел, в субботу представитель Комитета освобождения политзаключенных передаст обращение, которое они готовили, в Офис Президента.

Акция, анонсированная на 19:00, началась с часовым опозданием, и продолжалась около 20 минут под ОП.

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Активисты, Политзаключенные, ОП, Офис Президента.
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