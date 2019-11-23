Скачать
Суббота, 23.11.2019
Moody's улучшило рейтинг Украины до "Caa1"
Moody's улучшило рейтинг Украины до "Caa1"
Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Крайне важный витамин: лучшие альтернативные источники витамина D
Крайне важный витамин: лучшие альтернативные источники витамина D

В США у самолета в воздухе начало бить пламя из двигателя (Видео)

В США у самолета в воздухе начало бить пламя из двигателя (Видео)
04:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Пассажир самолета снял на видео пугающую поломку двигателя.

У филиппинского пассажирского самолета после взлета из Международного аэропорта Лос-Анджелеса из двигателя начало бить пламенем, после чего он благополучно приземлился на аэродроме. 

Об этом сообщает CNN.

Видео пассажиров самолета и очевидцев на земле показывают пламя, что начало вспыхивать из правого двигателя Boeing 777. Пассажир Адам Тейлор снимал реакцию своей маленькой дочери на взлет, как вдруг увидел за окном вспышки.

"Я никогда такого не видел. Это не очень хорошо. Не выглядит хорошо", - сказал он в видео, которое опубликовал в Facebook.

Самолет, который должен был отправиться в Манилу, вместо этого приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Что именно вызвало пламя в двигателе, пока неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Самолет, Двигатель, Огонь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
03 Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
04 Трамп о Рашагейте: Самый большой скандал в истории Штатов
05 Что сможет рассказать цвет глаз о вашем здоровье?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сербия отрицает, что продавала мины Украине
Сербия отрицает, что продавала мины Украине
На Луганщине задержали бывшего боевика &quot;ЛНР&quot;
На Луганщине задержали бывшего боевика "ЛНР"
Минэкономики будет формировать набсоветы важных госкомпаний
Минэкономики будет формировать набсоветы госкомпаний
Рецепт дня: закусочный торт &quot;Наполеон&quot;
Рецепт дня: закусочный торт "Наполеон"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь