В США у самолета в воздухе начало бить пламя из двигателя (Видео)

Новости Украины:Пассажир самолета снял на видео пугающую поломку двигателя.

У филиппинского пассажирского самолета после взлета из Международного аэропорта Лос-Анджелеса из двигателя начало бить пламенем, после чего он благополучно приземлился на аэродроме.

Об этом сообщает CNN.

Видео пассажиров самолета и очевидцев на земле показывают пламя, что начало вспыхивать из правого двигателя Boeing 777. Пассажир Адам Тейлор снимал реакцию своей маленькой дочери на взлет, как вдруг увидел за окном вспышки.

"Я никогда такого не видел. Это не очень хорошо. Не выглядит хорошо", - сказал он в видео, которое опубликовал в Facebook.

Самолет, который должен был отправиться в Манилу, вместо этого приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Что именно вызвало пламя в двигателе, пока неизвестно.