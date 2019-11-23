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Суббота, 23.11.2019
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23 ноября - приметы и обряды в день Ераста и Родиона
23 ноября - приметы и обряды в день Ераста и Родиона

23 ноября - приметы и обряды в день Ераста и Родиона

23 ноября - приметы и обряды в день Ераста и Родиона
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня, 23 ноября, православная церковь почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион.

Традиции 23 ноября

В этот день полагалось освятить в церкви хлеб с большим куском соли - по народному мнению, это предохраняло скотину от болезней зимой. Половину его скармливали животным, а половину хранили в доме - на всякий случай, поскольку считалось, что это средство в состоянии поднять на ноги даже умирающее животное. Если какую-либо скотину продавали зимой, покупатель мог потребовать к ней в придачу освященного на Ераста хлеба.

Сочетание хлеба и соли было священным - недаром этими продуктами до сих пор принято встречать дорогих гостей и новобрачных, а выражение "хлебосольный хозяин" до сих пор используется в приложении к радушному и щедрому человеку. Слова же "ты забыл мои хлеб да соль" были одним из самых страшных упреков.

В старину в начале и в конце обеда полагалось съедать по кусочку хлеба с солью, чтобы отгонять от себя злых духов.

23 ноября полагалось помогать нищим, странникам - их надо было и накормить, и по возможности оделить одеждой и деньгами, поскольку обделенные люди были ближе к Богу, и их молитвы он услышит скорее.

Приметы на 23 ноября

Придет Родион - возьмет зима мужика в полон.

Со святого Ераста жди ледового наста.

Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу.

Если ребенок рождался в день Ераста и было солнце, то говорили, что у него будет всего гораздо: и жизни, и удачи, и силы.

Если после Михайловского мороза появится в этот день на деревьях иней, то будут большие снега.

Если день Ераста начинается большим туманом, то ждут оттепели. 

Коли на Ераста ненастно - у русской печи у огня надо подольше побыть.

Знаменательные события в истории: 23 ноября 2019 года

Коли на Ераста и воет, и дождит, и метет, и морозом рвет, надо с крыльца зиме поклониться.

В одну ночь зима становится.

Если на Ераста слякотно, погода ненастная - суровой будет зима; если солнце да снег обильный - легкая зима ожидается.

Если после Михайловских морозов (начавшиеся в день Михаила Архангела - 21 ноября) появится на деревьях иней - ожидай больших снегов.

Если на Ераста на деревьях иней - жди морозов, если туман по земле стелется - оттепели.

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