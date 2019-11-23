У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Именины Ольги по церковному календарю 23 ноября установлены в честь мученицы Ольги Масленниковой.

У этого имени есть две версии происхождения. По одной из них – это древнерусское имя, ранее заимствованное из скандинавских языков, а точнее образованное от имени Хельга (Хельгла). В переводе Хельга означает "святая", "священная", "светлая", "ясная", "мудрая", "роковая". Также считается, что имя Ольга является женской формой мужского имени Олег.

По второй версии происхождения имя Ольга – это древнеславянское имя и произошло оно от имён Вольга, Волх, где имена Вольга и Волх – мужские. И в этом случае имя Ольга – это женская форма мужского имени. Русское слово "Волго" означало самое разное, но близкое к значению: "солнечный", "значимый", "хороший", "великий", "большой".

Имя Ольга очень популярно в Европе (например, в Чехии, Шотландии, Финляндии, Германии). На других континентах тоже возможно встретить обладательниц этого имени, в Бразилии, Аргентине. Но в этих странах имя произносят, чаще всего, как Хельга.

Уменьшительно-ласкательные обращения Ляля, Олёна также являются самостоятельными именами. А обращение Люся – ласковым обращением и к другим именам.

Основные черты характера девушки по имени Ольга – это сильная воля, интеллект и большая работоспособность. Она упрямо идет к намеченной цели, не замечая возникающих вокруг нее проблем. Для Ольги опасно не дать проявиться своим талантам.

Ольга стремится быть независимой во всем. Она словно борец, обладающий трудным, но сильным характером. Будьте уверены, что то, что оказалось в руках Ольги, она так просто не отпустит. За свою "добычу" девушка борется до последнего.

Ольга не позволяет вмешиваться никому в свою личную жизнь. Первая любовь чаще всего ведет к замужеству, но, если этого не происходит, то Ольга долго переживает расставание. У этой девушки страдания и любовь всегда идут бок о бок. Также и очень близкие отношения для нее не отделимы от любви.

Многочисленных поклонников Ольга всегда будет сравнивать со своим первым мужчиной. Чаще всего все они будут проигрывать. В итоге Ольга долго не выйдет замуж. Лидерства в семье Ольга не жаждет, но общение с ней может показаться трудным из-за силы ее характера и самобытности. Мужу следует помнить, что Ольга очень ревнива и хорошо чувствует притворство в любви. Месть с ее стороны не заставит себя ждать.

Так или иначе, Ольга быстро становится авторитетом для окружающих. Коллеги с некоторой робостью смотрят на нее, можно сказать, несколько снизу вверх. Ее ценят, ведь сила и упорство Ольги помогают преодолевать трудности всему коллективу.

Поздравления

Олечка, Оля, поменьше печали,

Сегодня день ангела твой наступил.

Тебя этим именем в детстве назвали,

Сей выбор характер твой определил.

Ольги обычно очень упрямы,

Но добиваются в жизни всего.

Ни от кого не зависимы, прямо

Идут к своей цели, преградам назло.

Помимо всего, будь счастливой всегда.

Мы ценим тебя, ты наша звезда!

Пусть ангел хранит тебя от напастей,

Тебя по пятам пусть преследует счастье.

Поздравляю нынче, Оля,

В день прекрасных именин.

Носишь имя славной дамы,

Самой лучшей из княгинь.

Пусть всегда святая Ольга

Будет рядом, за спиной.

В счастья миг и час печали

Будет пусть она с тобой.

Будь успешной и здоровой,

Верь, надейся и люби.

Пусть сбываются желания

И задумки все твои.

Прекрасное имя Ольга

Ты гордо по жизни несешь.

И словно княгиня достойно,

И скромно себя ты ведешь.

Желаю тебе в этот праздник,

Такой оставаться всегда,

И как бы судьба не ломала,

В душе пусть царит доброта.

Оленька, красавица,

С праздником тебя!

Пусть всегда все ладится

И, не торопя,

Льется жизнь счастливая,

Полная чудес!

Ты живи, красивая,

Вот сейчас и здесь.

Пусть любовь опутает

Сердце лишь теплом,

И добро окутает

Твой прекрасный дом!

В этот день желаю, Оля,

Благ тебе и доброты.

Было счастье чтоб такое,

Как прекрасные цветы.

Ангел твой оберегает

И на верный путь ведёт.

Ольга светлая такая,

Пусть тебе во всём везёт!

Хочу в день Ольги пожелать

Цвести, любить, творить, мечтать,

Быть всех добрей, мудрей и краше,

И всем дарить улыбку вашу!

Пусть ангел оградит от туч,

И каждый день пусть солнца луч

С небес вам дарит яркий свет,

Согреет и спасет от бед!

Какое красивое имя,

Тепла в нем и легкости столько,

И чувствами веет родными

Созвучие нежное — Ольга.

Сегодня твой день, поздравляю,

Будь счастлива, всеми любима,

Тепла и вниманья желаю.

Какое красивое имя...

Сегодня именины Ольги —

Прекрасный солнечный денек.

И в этот жаркий летний полдень

Тебе скажу я пару строк.

Будь, словно бабочка, красива,

Как солнце души согревай,

Люби сама и будь любима.

И на поступки вдохновляй!