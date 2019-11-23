"Они были ожидаемые": Труба о "сливе" записей его разговоров

Новости Украины:Роман Труба ожидал скандального обнародования записей разговоров якобы с его участием.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнародованные на Telegram-канале записи разговоров якобы из кабинета директора ГБР "были в известной степени ожидаемые".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"По поводу записей, которые были обнародованы анонимным абонентом на Telegram-канале, я могу сказать следующее: они были до известной степени ожидаемы. Я хочу чтобы присутствующие обратили внимание, в какой период времени эти записи были обнародованы, кто именно первый их обнародовал, кто их разгонял. И это будет ответ на вопрос "Для чего и кому они нужны", - заявил Труба.

По его словам, "шоу с записями" не соответствует стилю работы директора ГБР и он за него не будет нести ответственность. Он считает, что обнародование записей – это провокации, которые создаются из-за независимости правоохранительного органа.

Труба напомнил о прослушке, которая была найдена в его кабинете 21 сентября, заявив, что это ставит угрозу независимости ГБР.

Также глава ГБР отметил, что не получал никогда указаний по любым уголовным производств или расследований.

"Ни на на совещаниях, ни в телефонных связях я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или о акценте на любое уголовное производство", - подчеркнул директор ведомства.

Директор ГБР также заявил, что в расследовании о найденных "жучках" в его кабинете есть прогресс. Сейчас правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы выявить исполнителей и дать их действиям правовую оценку.