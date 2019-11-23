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"Они были ожидаемые": Труба о "сливе" записей его разговоров

"Они были ожидаемые": Труба о "сливе" записей его разговоров
07:56 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Роман Труба ожидал скандального обнародования записей разговоров якобы с его участием.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнародованные на Telegram-канале записи разговоров якобы из кабинета директора ГБР "были в известной степени ожидаемые".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"По поводу записей, которые были обнародованы анонимным абонентом на Telegram-канале, я могу сказать следующее: они были до известной степени ожидаемы. Я хочу чтобы присутствующие обратили внимание, в какой период времени эти записи были обнародованы, кто именно первый их обнародовал, кто их разгонял. И это будет ответ на вопрос "Для чего и кому они нужны", - заявил Труба.

По его словам, "шоу с записями" не соответствует стилю работы директора ГБР и он за него не будет нести ответственность. Он считает, что обнародование записей – это провокации, которые создаются из-за независимости правоохранительного органа.

Труба напомнил о прослушке, которая была найдена в его кабинете 21 сентября, заявив, что это ставит угрозу независимости ГБР.

Труба: Я уйду, но желательно через три года

Также глава ГБР отметил, что не получал никогда указаний по любым уголовным производств или расследований.

"Ни на на совещаниях, ни в телефонных связях я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или о акценте на любое уголовное производство", - подчеркнул директор ведомства.

Директор ГБР также заявил, что в расследовании о найденных "жучках" в его кабинете есть прогресс. Сейчас правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы выявить исполнителей и дать их действиям правовую оценку.

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ГБР, Роман Труба.
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