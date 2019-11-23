День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)

Новости Украины:В Украине проходят мероприятия в память жертв голодоморов.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Они положили колоски к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. "Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания", - сообщила пресс-служба главы государства.

В 16.00 в Украине будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

В этот день Государственные флаги Украины приспущены, ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

До 29 ноября в Государственном архиве г.Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

В Украине, а также 15 странах, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия Эстония, голодомор признан геноцидом. В США более 20-ти Штатов признали Голодомор в Украине геноцидом.