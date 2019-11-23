Скачать
Суббота, 23.11.2019
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара
"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)

День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
10:25 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Украине проходят мероприятия в память жертв голодоморов.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Они положили колоски к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. "Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания", - сообщила пресс-служба главы государства.

В 16.00 в Украине будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

В этот день Государственные флаги Украины приспущены, ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)

До 29 ноября в Государственном архиве г.Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

В Украине, а также 15 странах, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия Эстония, голодомор признан геноцидом. В США более 20-ти Штатов признали Голодомор в Украине геноцидом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Голодомор, Трагедия, Годовщина, Голодомор 1932-1933 годов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
03 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
04 Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
05 Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба: Я уйду, но желательно через три года
Труба: Я уйду, но желательно через три года
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
В ООС погиб украинский военный
В ООС погиб украинский военный
Актриса Риз Уизерспун не вернется в сериал &quot;Друзья&quot;
Актриса Риз Уизерспун не вернется в сериал "Друзья"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь