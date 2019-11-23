Чей голос? Труба не ответил на прямой вопрос Шустера

Новости Украины:Роман Труба не ответил на вопрос, чей голос на аудиозаписях из его кабинета.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не ответил на вопрос, чей голос слышен на обнародованных аудиозаписях из его кабинета.

Об этом он говорил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, сообщается на странице программы в Facebook.

"Труба не ответил на прямой вопрос о том, чей голос в записях", - говорится в сообщении.

Труба назвал эти записи ожидаемыми.

"По поводу записей, которые были обнародованы, скажу следующее: они были ожидаемы. Обратите внимание, кто их обнародовал и разгонял. За шоу, которое происходит с записями, я не несу ответственности. Шоу с записями - не стиль работы директора ГБР. С офисом Президента проходят совещания, но я никогда не получал никаких указаний относительно расследований. Провокации могут продолжаться", - сказал он.

Как известно, в телеграмм-канале "Трубу прорвало" были обнародованы записи с разговорами директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в его кабинете, свидетельствующие, что все резонансные дела в Украине контролируются руководителем Офиса Президента.

Труба назвал фейком обнародованные аудиозаписи из его кабинета.