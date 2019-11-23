Скачать
Суббота, 23.11.2019
"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора
"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Тоттенхэм обыграл команду Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
Тоттенхэм обыграл команду Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности
Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности

Хомчак о взрывах на складах в Балаклее: Я никому не стану прощать

Хомчак о взрывах на складах в Балаклее: Я никому не стану прощать
17:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Руслан Хомчак заявил, что после окончания расследования многие лишатся своих должностей.

Недавняя трагедия на складах боеприпасов в Балаклее, в результате которой погибли украинские военнослужащие, стала результатом служебной халатности, за которую понесут ответственность конкретные должностные лица.

Об этом заявил в интервью в Брюсселе начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который принял участие в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета ЕС.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается ", - сказал Хомчак.

ГСЧС: Балаклея полностью очищена от взрывчатки

Он выразил убеждение, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые происходили в предыдущие годы.

"Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналах в качестве тогда главного инспектора Вооруженных Сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдет из Вооруженных сил из-за того, что они это допустили. Я никому не стану прощать таких случаев, потому что безнаказанность - она порождает только больший беспорядок и опасность", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Балаклея, Руслан Хомчак, Взрывы на складах в Балаклее.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
03 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
04 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
05 Маникюр 2019-2020: мегамодный нейл-арт на короткие ноготки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы должны помнить&quot;: Разумков обратился к украинцам
"Мы должны помнить": Разумков обратился к украинцам
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Послеоперационный бред может повышать вероятность развития болезни Альцгеймера
Послеоперационный бред может повышать вероятность развития болезни Альцгеймера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь