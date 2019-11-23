Еврейские организации прокомментировали скандальный ролик на "5 канале"

Новости Украины:Ассоциация еврейских организаций и общин возмущена антисемитским роликом на "5 канале".

В Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины обеспокоены в связи с показом 19 ноября в эфире программы "Группа Дродленного ДНА #334" на "5 канале" мультипликационного видеоролика, который "содержит признаки антисемитизма".

Об этом сообщили в Ваад.

"Ваад Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с показом 19 ноября 2019 года в эфире программы «Группа Продленного ДНА #334» на "5 канале" украинского телевидения мультипликационного видеоролика, представляющего собой некорректную сатиру в отношении персонажа, в котором легко угадывается бизнесмен Игорь Коломойский. Ролик содержит явные признаки использования антисемитского языка вражды. При упоминании авиакомпании, которая ассоциируется с Игорем Коломойским, действующие лица ролика поют: "...Потом начался конкуренции рост - азохенвей! Кому лоукост, а ему Холокост!", - говорится в сообщении.

В Ваад убеждены, что авторы ролика прибегли к приему создания однозначно негативных ассоциаций в отношении персонажа и еврейского народа.

"Ваад Украины подчеркивает недопустимость использования элементов антисемитизма и ксенофобии в целом в политической полемике, в том числе в сатирическом жанре. Упоминание о масштабной трагедии в комическом контексте также неприемлемо. Шутить о Холокосте так же недопустимо, как и шутить о Голодоморе. Особенно уместно напомнить об этом сегодня, в День памяти жертв Голодомора", - говорится в сообщении.

Также в Ассоциации еврейских организаций и общин призвали соблюдать базовые принципы корректности.