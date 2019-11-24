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24 ноября - приметы и обряды в день Федора
24 ноября - приметы и обряды в день Федора

24 ноября - приметы и обряды в день Федора

24 ноября - приметы и обряды в день Федора
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:24 ноября православная церковь отмечает память преподобного Федора Студита, рожденного в 758 году в Константинополе.

Традиции 24 ноября

Считалось, что с этого дня прилетают зимние ветры, от которых бывает студено на дворе и морозно на земле. Если на Федора много звезд на небе - будет большой урожай ягод и грибов на будущее лето. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеной малиной, земляникой или черникой. Было принято есть в этот день горячие - с огня - щи, причем чем больше таких щей съешь, тем теплее зима будет. Говорили: "На печке, да около огненных щей, и в Студитов день не застудишься!"

До чего же сердитым был Федор в этот день, злясь на всех и вся без разбора, причины и повода. И какой бы теплой ни выдавалась погода накануне, никого обольстить это кратковременное потепление не могло, ведь даже ребята малые и те знали: "Со дня Федора Студита станет зябко и сердито", потому что "Федор не Федора - морозит без разбора". И пусть не смущает легковерных вставшее с утра солнышко, все равно "На Федора стужа, что ни час то хуже". Как бы ни хотелось, о чем бы ни мечталось, не к обеду, так вечером возьмут верх Федоровы ветры, пронесутся по деревенским улицам голодными волками, разом дневное тепло из углов повыметут.

Обычно наступала пора, когда открывался санный путь, и неудивительно, что 24 ноября в сознании народа было известно как Санница. Крестьяне собирались в дальнюю дорогу и отправлялись на рынки для того чтобы продать свой товар. Кроме того, в качестве развлечения катались на санях и устраивали гулянья. Девушки по вечерам гадали на суженого. День, как правило, выдавался снежным и холодным.

Что нельзя делать 24 ноября

В этот день нельзя злорадствовать, вести себя агрессивно, отправляться в дальнюю дорогу, занимать деньги или продукты соседям, а также начинать новые дела.

Приметы на 24 ноября

Федор Студит землю студит.

Со Студита стужа, что ни день, то хуже.

Холода правы, без них - неладно.

Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до Введенья (4 декабря).

Федоровы ветры голодным волком воют.

Федор не Федора - знобит без разбора.

Знаменательные события в истории: 24 ноября 2019 года

С Федора Студита станет холодно и сердито.

Если день Студита теплый, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна.

На Студита Феодора студит по двору.

На дворе Студит, да в избе тепло, коли хозяйка хороша.

Федоры Студиты к Филипповкам, посту Рождественскому, студеную дорогу торят.

Если на Студита оттепель - жди скорых морозов.

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