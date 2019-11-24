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Украинские фрилансеры не используют приложения для ведения учета личных финансов

Украинские фрилансеры не используют приложения для ведения учета личных финансов
11:56 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Украины:Согласно опросу, фрилансерам в Украине не удается накапливать заработанные деньги.

Фрилансеры в Украине до сих пор консервативны в денежных вопросах и все еще в полной мере не используют доступные финансовые инструменты. Они настороженно относятся к кредитам, доверяют валюте и ставят перед собой высокие финансовые цели, откладывая деньги на отдельное жилье или заграничный отдых. Об этом говорят данные опроса украинского фриланс-сервиса Freelancehunt.

Без кредитов, но с валютой

Анализ полученных данных показал, что почти половина "свободных художников" (а это 48%) рассматривают фриланс в качестве дополнительного заработка.

Вместе с тем для 36% респондентов удаленная работа является основным источником дохода. При этом 38% самозанятых украинцев имеют собственное жилье, каждый третий фрилансер арендует квартиру, а четверть опрошенных проживает совместно с родителями.

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Что касается управления финансами, свободным работникам есть к чему стремиться. Больше половины пользователей Freelancehunt (58%) ведут домашнюю бухгалтерию, а это уже первый шаг на пути к финансовой грамотности.

Примерно по 17% фрилансеров контролируют заработанные и потраченные средства в таблицах Excel и бумажных блокнотах. Специальные программы и приложения для ведения учета личных финансов используют всего 7% опрошенных.

О том, чтобы сохранить и преумножить деньги в долгосрочной перспективе, задумываются лишь 34% удаленных специалистов, тогда как 65% не имеют привычки накапливать заработанные средства.

Из тех, кто привык думать о будущем, 23% кладут свои честно заработанные на банковский депозит, а 17% покупают валюту.

У большинства фрилансеров сформировалось негативное отношение к кредитованию. 90% из них не желают брать даже микрокредиты, а 44% могут воспользоваться займом только в крайнем случае.

Однако кредитными средствами на банковских картах пользуется почти половина свободных работников (43%).

Куда с большим удовольствием исполнители ставят перед собой финансовые цели. 71% респондентов знает, как улучшить собственную жизнь и достичь задуманного.

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Для многих удаленных специалистов иметь сразу несколько финансовых целей не проблема. Большинство из них (39%) планируют покупку собственного жилья, а 1 из 3 фрилансеров копит на отдых.

Причем если одни желают проводить отпуск на Азовском море, то другие откладывают на туры в Европу или Таиланд. Приблизительно по 20% исполнителей задумываются о покупке автомобиля или планируют дальнейшее обучение.

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Доходы, Опрос, Фриланс, Фрилансеры.
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