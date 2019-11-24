Новости Украины:Сухогруз запросил медицинскую помощь 57-летнему моряку, который получил травму во время шторма.

Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк. Об этом сообщает Фонд помощи морякам "Асоль" в Facebook.

"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста" - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, и врачи 23 ноября констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.

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Кроме этого, затяжные ливни на юге Франции привели к наводнениям, в результате которых пропали без вести два местных жителя, не менее двух тяжело пострадали.