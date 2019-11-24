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СМИ: Кулеба с сыновьями попал в ДТП

СМИ: Кулеба с сыновьями попал в ДТП
17:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Детский омбудсмен Кулеба с сыновьями попал в аварию.

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на информированный источник.

"По его (собеседника - ред.) данным, с Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что другие подробности происшествия неизвестны.

Напомним, в Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля травмированы два человека.

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ДТП, Омбудсмен, Николай Кулеба.
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