Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум
В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум
Детский омбудсмен попал в ДТП: появились фото и видео с места происшествия
Детский омбудсмен попал в ДТП: фото и видео с места происшествия
Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев
Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев

Закревская поделилась опасениями, относительно расследования дел Майдана

Закревская поделилась опасениями, относительно расследования дел Майдана
19:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат семей Небесной Сотни Закревская рассказала, почему отказалась работать в ГПУ.

Есть опасность, что пока парламент будет принимать необходимые поправки в законодательство, в Генпрокуратуре не останется следователей, работавших над "делами Майдана".

Об этом в интервью Укринформу сказала адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, которая объявила голодовку из-за того, что парламент до сих пор не принял поправку, которая разрешила бы переводить следователей по "делам Майдана" из Генпрокуратуры в ГБР без конкурса.

"Не знаю точно, когда будет рассматриваться поправка - второго или пятого декабря. Но сегодня существует опасность, что пока Верховная Рада ее будет принимать, следователи, которые эти годы занимались "делами Майдана" и имеют ценный опыт, не перейдут в ГБР. Например, внутри прокуратуры нет видения, что эта поправка вообще будет, в это там не верят", - сказала Закревская.

Дела Майдана: адвокат семей Небесной сотни голодает четвертые сутки

Она отметила, что еще за полгода до создания соответствующего управления ГБР следовало объявить конкурс на вакансии следователей, включив к требованиям такое преимущество, как осведомленность относительно "дел Майдана".

"Мы писали обращения и к предыдущему Президенту, и к действующему, и к Председателю ГБР, чтобы начать формировать группу. Для расследований этих дел необходимо глубокое погружение в материалы. Но никакого желания и мотива сохранить расследование у власти не было. Семьи Небесной сотни переживают это тяжело", - отметила адвокат.

На вопрос о том, в отношении каких топ-чиновников открыты дела, она ответила, что есть дела в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, главы Администрации президента Андрея Клюева, министра внутренних дел Виталия Захарченко, председателя СБУ Александра Якименко.

Чей голос? Труба не ответил на прямой вопрос Шустера

По мнению Закревской, все "дела Майдана" должны быть расследованы: и по массовому расстрелу, и преследованию активистов, и экономические.

"В то время вся правоохранительная система стала антиправоохранительной. Следует менять философию правоохранителей. Они не могут бороться против протестующих. Это не война, этого не должно быть даже в голове", - подчеркнула Закревская.

По ее убеждению, "дела Майдана" должны быть приоритетными для судов. Но успешность судебного их рассмотрения будет зависеть от того, будут ли следить журналисты и общество за этими делами.

ГПУ готовится передать в суд свыше ста дел времен Майдана

Закревская также объяснила, почему не приняла предложение генпрокурора Руслана Рябошапки возглавить департамент процессуальных руководителей над следствием.

"Я не пошла в Генпрокуратуру, поскольку на должности госслужащего не смогу делать то, что сейчас. Я не смогла бы оказывать давление, как сейчас. Я здесь более эффективна", - сказала адвокат.

Как сообщалось, адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская в эфире одного из телеканалов объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки в закон о ГБР, что позволит перевести в бюро следователей Генпрокуратуры, которые занимались бы "делами Майдана".

Расследования дел Майдана: Арахамия дал личную гарантию

Закревская заявила, что не будет принимать пищу до тех пор, пока в ГБР не будет создано такое управление.

Расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Но с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюка было расформировано.

15 ноября Верховная Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все поправки.

ГПУ: По делам Майдана обвинительный приговор вынесен 46 людям

В частности, поправка №318 предусматривает, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в ГБР без обязательного проведения конкурса - если они на момент вступления в силу данного закона проводят досудебное расследование или осуществляют процессуальное руководство ( не менее 4 месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) в уголовных производствах относительно акций протеста с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и которые подлежат передаче по подследственности в ГБР, но не позднее, чем 11 января 2020 года.

Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, ГБР, Евгения Закревская, Дела Майдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Стандарты красоты быстро меняются: самые красивые девушки начала XX века (Фото)
04 Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)
05 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь