"Народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком

Новости Украины:Эдуард Матюха был "народным мэром" Горловки, а оказался украинским разведчиком.

Украинский разведчик Эдуард Матюха более чем пять лет работал под прикрытием на оккупированном Донбассе и некоторое время был "народным мэром" Горловки.

Об этом сообщает ТСН.

Информацию о том, что сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Эдуард Матюха вернулся из оккупированного Донбасса подтвердил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Действительно, Эдуард — это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - сказал Скибицкий.

Матюха ушел с должности так называемого мэра из-за споров боевиков. По его словам, задачей было поссорить их. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР".

Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами. По его словам, пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, «ДНР» и «ЛНР») координируются Кремлем через КПРФ, у партии даже есть ответственный за это человек — депутат Тайсан Казбек Кучукович. С этим депутатом и другими коммунистами формируются российские «гуманитарные конвои», в которые включают автомобили с наличными для самоназванных республик оккупированного РФ Донбасса.

Матюха собирал свидетельства об участии России и Кремля в войне на Донбассе. Он утверждает, что у Москвы есть план «Б» относительно Донбасса — проведение референдума о включении «ДНР» и «ЛНР» в состав России, если Украина не пойдет на политические уступки — в реализации Минских соглашений и особого статуса Донбасса.

Разведчик заверил, что Москва рассматривает и другой план — создания так называемой «Новороссии» с военным захватом Харькова и Одессы.