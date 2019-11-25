Андрухович: Россия пока не готова к отречению от путинизма

Новости Украины:Украинский писатель Юрий Андрухович убежден, что российское общество должно пройти через горнило самокритики, горнило отказа и отречения от путинизма.

Как когда нацистском рейхе надо было превратиться в руины, чтобы его население отказалось от нацизма, так и российскому обществу надо пройти через горнило самокритики, отказа и отречения от путинизма.

Об этом заявил в интервью Укринформу украинский писатель Юрий Андрухович.

"Вообще, было бы лучше, если бы российское общество прошло через такое горнило самокритики, горнило отказа и отречения от этого путинизма. Как нацистскому рейху надо было превратиться в руины, чтобы его население отказалось от нацизма и осознало, что это было ужасно", - заявил он, комментируя вопрос о возможных отношениях между Украиной и РФ в "России после Путина".

В то же время, убежден Андрухович, к сожалению, Россия к этому пока не готова".

По его словам, будущие отношения между украинцами и россиянами зависят, прежде всего, от россиян.

"Все зависит от изменений среди самих россиян. Если они способны на какие-то изменения. От нас ничего не требуется. От нас нужно будет только добрую волю в тот момент, когда они уберутся вон из Украины, вернут Крым и когда русские сами осудят эту свою агрессию. С этого момента, со следующего дня Украина уже может подавать им руку. Но большой вопрос – это вообще возможный сценарий, чтобы они убрались и оставили нас в покое?", - отметил он.