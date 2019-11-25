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Полнолуние 26 ноября: что категорически нельзя делать в этот день

Полнолуние 26 ноября: что категорически нельзя делать в этот день
08:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Новая Луна будет пребывать в Знаке Стрельца в этот день. Лунные сутки достаточно спокойные, без негативных аспектов.

Новая Луна каждый месяц приносит всем нам перемены, помогает обнулить неудачи и старые счета и перевернуть чистую жизненную страницу. В ноябре это будет особенно важно.

Новолуние в ноябре состоится 26 числа. Это вторник, начало рабочей недели. 

Что нельзя делать 26 ноября

Резко менять свои планы. Выбранной стратегии лучше придерживаться. Конечно, некоторые вещи могут оказаться, что называется не в нашей власти, и в таком случае нужно будет гибко реагировать на вызовы. Но в целом, если глобально обстоятельства не изменились, можно гнуть свою линию и не бросаться из крайности в крайность.

Откладывать дела на потом. Переносить задачи на завтра — стратегия заведомо проигрышная. Многие задачи лучше по максимуму выполнить именно сегодня, не выбиваясь из сил, но и не занимаясь прокрастинацией.

Халатно относиться к здоровью. Новая Луна — это прекрасное время, к которому часто приурочиваются ритуалы для привлечения удачи. Люди стремятся в такие дни реализовать большие планы, открываются всему новому и прекрасному. Но нельзя, думая о высоких материях, не подумать и о банальном: о теплой обуви, об одежде по погоде, о необходимости витаминов и своевременного ночного отдыха.

Новолуние в ноябре: что можно делать

Заниматься финансовыми вопросами. Под эгидой Стрельца на этот раз благоприятной будет практически любая деятельность. Можно разбираться с долгами, выплачивать часть кредита, возвращать суммы, занятые у друзей или родных. Можно начать накопления — обратите внимание на то, как лучше хранить деньги, чтобы они не перевелись в доме. Карьерные амбиции, разговоры о повышении и переходе в новую должность, инвестиции и покупки тоже благоприятны.

Проявлять тактичность к окружающим. Вежливость, выдержка и умение не повышать голос помогут вам укрепить авторитет. Не стоит путать эти качества с мягкотелостью: Стрелец советует всем людям на Новолуние отстаивать свои интересы, не уступать токсичным личностям или конкурентам. Но делать это необходимо без суеты и лишних слов. Что касается близких, им может потребоваться дружеское плечо.

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Начинать новое дело. Новолуние — лучшее время для старта, и на этот раз трудно найти такое дело, какое было бы ошибкой начать именно 26 ноября. Разве что дело заведомо проигрышное, вредное для вас самих.

Выступать. Будь то концерт на сцене, экзамен в университете или колледже, зачет по вождению или важный доклад об итогах осеннего периода в офисе. Стрелец прекрасно справится с выступлением на публике: вы произведете нужное впечатление и укрепите свои позиции.

Приносить в дом новое. Или приводить: это подходящий день, чтобы съехаться с партнером, чтобы приобрести в питомнике или приюте домашнего питомца, чтобы обновить энергетику жилья новыми деталями интерьера.

Новолуние в ноябре будет удачным днем для многих из нас. В такие даты можно и нужно избавляться от вещей, которые зря занимают место и мешают Фортуне войти в нашу жизнь.

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