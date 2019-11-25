Рождественский пост 2019–2020: что можно и запрещено есть, календарь питания по дням

Новости Украины:Подробный календарь питания, с которым будет проще планировать ежедневное меню и не нарушать при этом запретов.

Рождественский пост будет самым строгим и продолжительным. В 2019-2020 годах верующие будут воздерживаться от многих продуктов, и им на помощь придет календарь питания. В нем отражены все предписания церкви, чтобы не ошибиться и не нарушить пост.

В 2019 году Рождественский пост начнется 28 ноября, а продлится он до 6 января 2020 года. Верующие уже начинают готовиться к длительному воздержанию, посещают церкви и храмы, чтобы помолиться о прощении грехов и заручиться поддержкой Высших Сил.

28 ноября. Первый день поста не отличается особой строгостью. Верующие могут есть рыбу, горячую пищу, но не употреблять растительного масла. В этот день хозяйкам на помощь придут овощные супы с добавлением чечевицы, блюда из булгура или риса.

29 ноября. В пятницу не едят приготовленную пищу. Верующие соблюдают сухоядение, вкушая орехи, фрукты и овощи в сыром виде. Допускается употребление хлеба, меда, сухофруктов.

30 ноября, 1 декабря. В эти дни верующим разрешено приготовить рыбу с использованием подсолнечного масла. Хозяйки могут порадовать близких котлетами на пару, запеченной в фольге рыбой или ухой.

2 декабря. В понедельник нельзя употреблять в пищу масло, но можно кушать горячее. В качестве основного блюда в этот день можно подать грибной суп или щи, а на ужин потушить овощи.

3, 4 и 5 декабря. В эти дни разрешено употреблять в пищу не жирные сорта рыбы, как морской, так и речной. Верующие могут сделать запеченную рыбку с гарниром из риса и овощами, а также испечь пироги с рыбной начинкой и добавлением растительного масла. 4 декабря в день Введения во храм Пресвятой Богородицы верующие смогут поприсутствовать на торжественной службе и заручиться поддержкой Высших Сил на время строго поста.

6 декабря. Верующим вновь предстоит кушать термически необработанные продукты. Полезным перекусом в этот день будут ягодные и фруктовые коктейли с добавлением молотых орехов, меда и сухофруктов. Такая пища позволит сохранить энергию и прекрасно восполнит запас витаминов.

7, 8 декабря. В эти дни в меню вновь можно добавить рыбу и морепродукты. Паста с креветками, устрицами и кальмарами станет прекрасным обедом. Рыбные блюда стоит сочетать с овощами, чтобы исключить недостаток витаминов в зимний период.

9 декабря. В понедельник масло под запретом, однако и без него можно приготовить вкусную пищу. Блюдом дня может стать запеченная в тыкве пшенная каша с добавлением сухофруктов и меда. На ужин можно приготовить тушеные овощи с грибами.

10 декабря. Рыбный день. Верующие могут вкушать рыбу и морепродукты.

11 декабря. Вновь наступает время сухоядения, когда верующие могут есть лишь не вареные продукты. В этот день ситуацию спасет салат из свежих овощей, а также перекус из сухофруктов, орехов и меда. Такая пища быстро насытит и добавит бодрости для выполнения запланированных дел.

12 декабря. Постящиеся могут приготовить рыбные рулеты, запечь кусочки морской рыбы в постном кляре, а также использовать иные морепродукты (вроде морской капусты).

13 декабря. В пятницу вновь под запретом горячая пища. Это время верующие проведут в молитвах и воздержании. Исключить упадок сил позволят сытные перекусы, в том числе постные энергетические батончики, содержащие семечки, орехи, мед и высушенные фрукты.

14, 15 декабря. В эти дни вновь разрешена рыба. Стоит позаботиться о питании на ближайшие дни, сварить компот из замороженных ягод с добавлением фруктов, напечь сушек и пополнить запас орехов.

16 декабря. В понедельник не допускается использование растительного масла. Несмотря на запрет, хозяйки смогут запечь овощи в собственном соку, добавить сушеные или свежие грибы, а также сварить постный суп-пюре из тыквы.

17 декабря. Рыба и рыбные продукты в этот день станут главным лакомством. Кроме того, верующие смогут заварить чаи из лекарственных трав для бодрости и профилактики простудных заболеваний.

18 декабря. Сухоядение. Верующие ограничиваются не вареной пищей. Есть можно фрукты и не обработанные термически овощи, орехи и мед.

19 декабря. Праздник в честь Николая Чудотворца. В этот день запрет касается употребления масла и вина. Верующим разрешается готовить рыбу.

20 декабря. Вновь наступает день сухоядения без горячей еды. Несмотря на запрет, день пройдет удачно, если употреблять больше жидкости, в том числе компотов и травяных настоев. Запас витаминов можно восстановить благодаря коктейлям на основе меда и фруктов.

21, 22 декабря. Рыба и морепродукты будут главными блюдами на эти дни. Хозяйки могут запечь крупного карпа, нафаршировав его гречкой с добавлением овощей. Сытное блюдо прекрасно смотрится на листьях салата.

23 декабря. Дозволяется есть горячую пишу, но без использования растительного масла. Побаловать семью можно постным овощным супчиком, а также салатами из капусты, огурцов, редиса, помидоров, зелени и иных овощей. С добавлением лимонного сока и морской крупной соли эти блюда станут еще вкуснее.

24 декабря. В горячую пищу можно добавлять масло. Запеченные фаршированные шампиньоны с гарниром и салатом украсят любой стол.

25 декабря. День сухоядения. Верующие ограничиваются пищей, не прошедшей термическую обработку. Восполнить запасы энергии помогут фруктово-медовые лакомства, а также лесные орехи.

26 декабря. В этот день разрешено есть горячую пищу с добавлением масла. Хозяйки смогут побаловать близких вкусными запеченными овощами с картофелем, приготовить драники и фаршированные грибами картофельные котлеты.

27 декабря. День сухоядения. В пищу можно употреблять сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи, мед.

28, 29 декабря. В эти дни вновь можно накрывать на стол рыбу. Запечь ее можно в фольге с добавлением риса и овощей, а чтобы рыбка получилась сочной, стоит сбрызнуть ее лимонным соком.

30 декабря. Пища без масла. Вареные овощи, постные супы, фруктовые и овощные салаты станут прекрасными блюдами этого дня.

31 декабря. В этот день в пищу можно добавлять масло. Запеченные овощные котлеты с салатом из свежих овощей будут уместными. Также не стоит забывать о травяных настоях и компотах.

1 января. Вновь верующие строго постятся, не позволяя себе вкушать пищу, прошедшую термическую обработку.

2 января. В среду в пищу не добавляют масла. Тем не менее богатое разнообразие круп позволяет готовить вкусные и полезные блюда. В кашу, сваренную на воде, стоит добавить молотые орехи, сухие фрукты и немного варенья.

3 января. Четверг — день сухоядения. Это время проводят в молитвах, чтобы Высшие Силы помогли справиться с трудностями и завершить пост. Дозволены орехи, фрукты и овощи.

4, 5 января. В эти дни вновь разрешено масло. Приготовить в этот день можно вкусный постный плов с использованием булгура и стручковой фасоли.

6 января. В этот день верующие отмечают Рождественский сочельник и соблюдают сухоядение.

7 января. Пост завершается празднованием Рождества. Дозволяется употреблять любую пищу, однако верующим не стоит забывать, что выход из поста должен быть осторожным. Большое количество пищи может плачевно сказаться на здоровье.

Соблюдение поста — это не диета, ведь главный смысл воздержания заключается в усмирении желаний и противостоянии злу. Верующим важно подготовиться к посту заранее, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Послабления в пище касаются беременных женщин, детей, а также людей, которым по состоянию здоровья важно употреблять в пищу определенные продукты.