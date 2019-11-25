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Понедельник, 25.11.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
14:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 18 по 24 ноября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

18.11.2019 – 24.11.2019

Перші ластівки

Захватывающий украинский триллер подходит к концу. Предпоследняя, седьмая, серия сериала "Первые ласточки" вышла на телевидении накануне, 22 ноября.

Молодежная лента, которая меньше, чем за неделю, стала любимой не только для подростков, но и для взрослых, подошла к концу. Сериал "Первые ласточки" завершился накануне, 22 ноября, показав два последних эпизода. 

Музей Прадо

Doodle празднует 200-летие Мадридского музея Прадо. Открытый в этот день в 1819 году, музей является домом для тысяч испанских картин с 12 по 20 века, в том числе шедевров Эль Греко, Франсиско Гойи, Диего Веласкеса и других европейских мастеров.

Сербія – Україна

Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 93-й минуте.

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

Черная пятница 

В этот день можно приобрести любимые вещи с огромной скидкой. Официально в Украине Черная пятница начнется 29 ноября, впрочем некоторые магазины стартуют раньше, и уже 22 ноября можно "охотиться" за распродажами и скидками. 

Євро 2020

Полярный

Переводчик рус укр

Джокер 2019

Танці з зірками

Закон про автокрісла

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Микола Кулеба

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания.

Ксения Мишина

Гу Хара

Наталья Ветлицкая

Анастасия Заворотнюк

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Джокер

20 ноября The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники сообщил, что Warner Bros. запустила в разработку сиквел "Джокера", а Тодд Филлипс якобы получил права на фильм об ещё одном персонаже DC.

Холодное сердце 2

Аутсайдеры (Ford против Ferrari)

Захар Беркут

Ангелы Чарли

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Перші ластівки

"Первые ласточки" - украинский молодежный телесериал. Сюжет сериала рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются школьники и их окружения в подростковом возрасте: взросления, половая зрелость, принятие себя, формирования личности, издевательства сверстников, чувство отверженности и мысли о суициде.

Премьера первого сезона сериала состоялась 19 ноября 2019 на Новом канале.

Полярный

ИП Пирогова

Жестокий Стамбул

Ивановы Ивановы

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019

24 ноября на канале 1+1 прошел финал "Танцев со звездами", на котором за кубок состязались три украинские знаменитости - Виктория Булитко, Ксения Мишина и Анна Ризатдинова.

"Танцы со звездами 2019" 14 выпуск: все подробности финала шоу (Видео)

Детское Евровидение 2019

В финале Детского Евровидения 2019, которое состоялось в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице, по результатам зрительскому голосованию победила...

Х Фактор 2019

МастерШеф 9 сезон

Топ-модель по-українськи

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Google, Гугл, Гугл тренды, Музей Прадо, Перші ластівки, Сербія – Україна.
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