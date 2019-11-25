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Уровень недовольства украинским правительством растет: данные опросов

Уровень недовольства украинским правительством растет: данные опросов
15:32 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Почти половина украинцев недовольна Радой, треть допускает перевыборы.

47% граждан Украины не довольна тем, как работает сейчас Верховная Рада, 34% украинцев работа Верховной Рады полностью или преимущественно удовлетворяет.

Об этом гласят данные опроса Фонда "Демократические инициативы" Кучерива и КМИСа за 4-19 ноября.

Среди избирателей наиболее недовольны работой Верховной Рады избиратели партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16% довольны, 74% – нет) и "Европейская солидарность" (соответственно, 75% и 15%), а в основном довольны избиратели партии "Слуга народа" (удовлетворены 51%, недовольны 30%).

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43.5% граждан уверены, что Верховная Рада 9 созыва доработает свой срок до конца.

33% считают, что будут досрочные выборы. Остальные 23% с ответом не определились.

Больше не довольны парламентом на юге и востоке страны.

Фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевский международный институт социологии проводили опрос с 4 по 19 ноября 2019 года: собрали 2041 анкет в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.

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Верховная Рада, Опрос.
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