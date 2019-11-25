Глава НСЗУ уходит с должности

Новости Украины:Глава НСЗУ написал заявление об увольнении.

Глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление увольнении с должности.

"Я сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию", - написал он в сети "Фейсбук".

По словам Петренко, причиной его решения являются "очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения".

"Это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единого понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения", - написал он.

Петренко подчеркнул: его решение позволит "дать новой политической команде возможность сделать это иначе, чем делал и ежедневно делаю это я".

По его словам, НСЗУ "точно не должна быть НСЗУ – "бухгалтерией" при Минздраве", и сказал, что больше пока не будет комментировать свое решение.

Вместе с тем Петренко подчеркнул, что трансформацию системы уже не остановить. "Изменения проросли на местах, запустив процессы и ожидания на всех уровнях системы. Главное мы точно сделали: дали понять, что реальные изменения возможны. Настоящие. В интересах потребителей медицинских услуг и медицинского персонала", - сказал он.

Петренко также отметил, что в настоящее время НСЗУ - "это живая структура с внедренными и настроенными процессами на всех уровнях, с человеческим лицом и воодушевленным сердцем".

"Это организация, которая способна планировать и осуществлять задуманное: первичка и реимбурсация - тому живое подтверждение. Это мощная команда настоящих профессионалов, которые разработали первую в Украине программу медицинских гарантий. И которые способны воплотить ее в жизнь в полном объеме в 2020 году", - - заявил он.

Петренко акцентировал внимание на том, что программа медицинских гарантий (ПМГ) по расчетам, тарифам, пакетам услуг разработана, а госбюджет-2020 принят.

"НСЗУ должна стать единственным национальным стратегическим закупщиком медицинских услуг и лекарственных средств по ПМГ, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств. Это и есть один из видов общеобязательного солидарного медицинского страхования. Так это работает во многих развитых странах. И только в таком статусе мы сможем ответить на вызовы, стоящие перед системой здравоохранения Украины", - сказал он.