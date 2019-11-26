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Сущенко призывает украинскую общину в Польше писать письма политзаключенным Кремля

Сущенко призывает украинскую общину в Польше писать письма политзаключенным Кремля
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Роман Сущенко и посол Украины Андрей Дещица ранее в понедельник приняли участие в символическом демонтаже выставки рисунков "Искусство из-за решетки".

В рамках встречи политзаключенный рассказал о том, что пережил в течение почти трех лет заключения, о творчестве и планах на будущее. Также на встрече вспомнили и других журналистов, незаконно заключенных Россией - Николая Семену и Станислава Асеева. Их имена напечатали на листах формата А4 и символически разместили на пустых стульях в зале.

Сущенко также передал одну из репродукций своих картин, которая висела на фасаде посольства Украины в Варшаве во время выставки "Искусство из-за решетки" для аукциона в рамках благотворительной акции "Праздник без папы". Полученные средства передадут детям, родители которых погибли на Востоке Украины.

Роман Сущенко и посол Украины Андрей Дещица ранее в понедельник приняли участие в символическом демонтаже выставки рисунков "Искусство из-за решетки" с фасада здания Посольства Украины в Варшаве.

Во Франции Сущенко находился в незаконном заключении в России по надуманным обвинениям три года. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский городской суд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

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7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осужденных украинцев, среди которых и Сущенко, а также 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Украина, Польша, Андрей Дещица, Роман Сущенко, Письма политзаключенным Кремля.
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