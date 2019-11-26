Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

Новости Украины:Сколько будут отдыхать украинцы в течение новогодних и рождественских праздников в декабре и январе 2019-2020.

В декабре украинцы будут отдыхать 10 дней, дополнительные выходные связанные с празднованием Католического Рождества и Нового года. В января также будет 10 выходных.

25 декабря, в среду, отмечается Рождество по григорианскому календарю, по которому его празднуют католики и некоторые протестантские конфессии. Этот день — выходной, а предыдущий рабочий день, 24 декабря, работодателям рекомендуют сократить на один час. Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году.

На Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.

В январе 2020 года предлагается перенести рабочий день с 6 на 11 января - выходные будут длиться с 4 по 7 января.

Стоит отметить, что Новый год-2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год надо провести в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Крыса – первый знак в китайском календаре. Представителям этого знака присуща борьба за справедливость и сильный характер. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы.

Несмотря на то, что 2020 год высокосный, астрологи говорят, что он является удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансового достатка. Если правильно продумать, каким образом заработать больше, то Белая Крыса с радостью этому поможет.

Напомним, Киевская городская государственная администрация (КГГА) выделила на празднования Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.