Ждать ли снега на Новый год: синоптики уточнили прогноз погоды на праздники

Новости Украины:Народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год и Рождество.

Погода на Новый год 2020 вряд ли порадует украинцев. Согласно прогнозу ресурса Метеопрог, то декабрь в этом году ожидается теплее, чем обычно. Похолодание и снегопады появятся только во второй половине месяца.

Какой будет погода на Новый год 2020, также рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Он сообщил, что под конец первого зимнего месяца в Украину придут морозы и на Новый год будет холодно. По его словам снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.

А на Рождество (7 января) столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

Стоит напомнить, что синоптики прогнозируют морозный весь январь. Максимальные морозы составят -10…-12°. Снегопады также порадуют в январе, но будут умеренными и не вентерными.

А вот когда следует ожидать действительно лютую зиму, так это в феврале. В этом месяце ударят сильные морозы, до -20. Ожидаются также обильные осадки. Следует ожидать сильных снегопадов, но больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной.