Лунный календарь на декабрь 2019 года для комнатных растений

Новости Украины:В последнем месяце уходящего года можно найти хорошие скидки на редкие виды растений и приобрести их себе в коллекцию.

В декабре, несмотря на холода, в домах и квартирах обильно цветут комнатные растения, не ушедшие в спячку. Цветоводам стоит учитывать фазы Луны и соблюдать рекомендации, отраженные в лунном календаре, чтобы грамотно ухаживать за своими питомцами.

Холодные месяцы являются своего рода испытанием для цветоводов, ведь многие из тропических растений чутко реагируют на погоду и могут сбрасывать листья. Эксперты рекомендуют использовать подсказки лунного календаря, а также внимательно следить за самочувствием своих питомцев.

1, 2 декабря: рост Луны в Водолее — отличное время для ухода за комнатными растениями. В эти дни можно заняться удалением лишних или больных побегов, прорыхлить почву, обработать стебли и листья от паразитов.

3, 4 и 5 декабря: растущая Луна в Рыбах — удачное время для любых работ в зимнем саду. Цветоводы могут заняться рыхлением, поливом, посеять цветочную рассаду. В эти дни можно также посадить зелень, чтобы порадовать себя сочными листьями салата.

6, 7 декабря: Луна в Овне — время для отдыха растений. Влияние созвездия не ускоряет их рост, поэтому в пятницу и субботу можно заняться подготовкой грунта, пройтись по магазинам и присмотреть новые цветы для своего жилища.

8, 9 и 10 декабря: под влиянием Тельца и растущей Луны можно заниматься посадкой растений, рассаживанием разросшихся цветов, рыхлением и внесением удобрений. Последний пункт важен для цветов, набравших бутоны.

11, 12 декабря: под влиянием Луны в Близнецах лучше всего сажать вьющиеся растения, а также обеспечивать уход за имеющимися цветами, которые требуют опоры. В эти дни можно заняться высаживанием новых цветов, а отдать предпочтение лучше нецветущим видам. 12 числа в Полнолуние растениям стоит устроить выходной.

13, 14 декабря: убывающая Луна в Раке — время для замачивания семян комнатных цветов, которые дадут крепкие побеги. Под влиянием этого созвездия рост растений замедляется, а значит, важно соблюдать осторожность и не заливать корни, чтобы исключить появление плесени в почве.

15, 16 декабря: убывающая Луна во Льве — время для отдыха. Любые манипуляции с растениями могут негативно сказаться на их развитии, а значит, не стоит искушать судьбу. С воскресенья по понедельник нужно лишь следить, чтобы питомцам было комфортно, и не допускать сквозняков.

17, 18 и 19 декабря: под влиянием убывающей Луны в Деве можно смело сажать декоративные растения, которые будут радовать обильным цветением. В этот период важно соблюдать умеренность в поливе, чтобы ненароком не залить корневую систему.

20, 21 декабря: стареющее ночное светило в Весах — удачное время для ухода за капризными розами. Эти растения будут нуждаться в дополнительном освещении, особенно если набирают бутоны. Также цветоводы смогут приобрести новые цветы, однако при транспортировке важно их не заморозить.

22, 23 декабря: эти дни убывающая Луна проведет в Скорпионе. Дни удачны для приобретения новых цветов, а также бережной пересадки имеющихся растений. В эти сутки важно исключить рыхление, чтобы не повредить корневую систему, а также избегать сквозняков, губительных для цветов.

24, 25 декабря: гармоничные по энергетике дни, когда Луна убывает в Стрельце, не предназначены для деструктивных работ. Это значит, что рыхлить землю, обрезать побеги и рассаживать растения, разделяя корневую систему, нежелательно.

26, 27 декабря: Новолуние 26 числа и последующий рост Луны пройдет в Знаке Козерога. В эти дни ухаживать стоит за цветами, которые готовятся к цветению. Удачной также будет посадка луковичных растений, которые порадуют быстрыми всходами и крупными соцветиями.

28, 29 и 30 декабря: под влиянием растущей Луны в Водолее цветоводы могут заняться экспериментами в селекции, попробовав скрестить разные виды растений. В эти дни сажать растения не рекомендуют из-за вероятности получить слабую рассаду. Пересаживать цветы также не стоит, чтобы не повредить корни.

31 декабря: последний день месяца Луна проведет в Рыбах. Влияние этого плодородного созвездия позволяет заниматься уходом за цветами, но важно помнить, что во всем нужна умеренность. Растения в спячке трогать не нужно.

Уход за растениями не заключается лишь в поливе, и цветоводы прекрасно знают, что порой забота о цветах отнимает много времени и сил. Однако такое занятие успокаивает нервную систему и поднимает настроение. Кроме того, растения чувствуют любовь и с радостью возвращают ее хозяевам, привлекая в дом счастье.