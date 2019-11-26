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Лунный календарь на Декабрь 2019 года

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Лунный календарь на Декабрь 2019 года
17:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Следуйте рекомендациям астрологов, чтобы провести декабрь продуктивно.

Лунный календарь содержит полезную информацию о том, как Луна повлияет на настроение и удачу людей в первый месяц зимы. 

В последний месяц года очень важно избавиться от негатива и достичь гармонии. В этом вам помогут советы астрологов, а также пять эффективных упражнений. Декабрь будет одним из самых важных месяцев, так что пришла пора настроиться на оптимистичную волну.

1, 2 декабря: зима начнется с роста Луны в Водолее. Данный воздушный Знак Зодиака хорошо сочетается с энергией активной Луны, поэтому воскресенье и понедельник будут одинаково позитивными и продуктивными. 1 число стоит посвятить отдыху и творчеству, а вот 2 декабря станет идеальным днем для домашних дел, покупок и активности в целом.

3, 4 и 5 декабря: переход Луны в Рыбы означает, что усилится интуиция людей. Астрологи и эксперты советуют в эти дни прислушиваться к шестому чувству при принятии важных решений. Усилить его помогут пять полезных талисманов.

6, 7 декабря: рост Луны продолжится в Овне. 6 число будет очень благоприятным днем, насыщенным эмоциями и новыми возможностями в разных сферах жизни. 7 число — идеальный день для активного отдыха, так как Луна будет в квадратуре с Плутоном. Такой аспект крайне позитивен и уместен в дни активности огненной стихии.

8, 9 и 10 декабря: эти три дня пройдут под управлением земного Знака Зодиака — Тельца. Это значит, что растущая Луна не принесет достаточно удачи и спокойствия в жизнь людей. Важно чередовать работу с отдыхом, а общение — с уединением. Астрологи рекомендуют не впадать в уныние. Нужно окружить себя приятными, добродушными и веселыми людьми.

11, 12 декабря: 11 число — последний день роста Луны в Знаке Близнецов. Это благоприятное время для общения, романтики, получения новых знаний. 12 декабря — Полнолуние в том же Знаке Зодиака. Стихия Воздуха и максимальная активность Луны сочетаются хорошо, поэтому день удачен для домашних дел и работы.

13, 14 декабря: убывающая Луна в Раке — хорошее сочетание. Особенно это касается 14 декабря, когда Луна будет в оппозиции с Венерой. Этот аспект поможет разрешить сложные ситуации, найти общий язык с людьми. Когда Луна встречается с Раком, желательно избегать обид и ссор. Избавиться от этих эмоций помогут пять эффективных способов.

15, 16 декабря: убывающая Луна во Льве. Это будут два нестабильных дня, поэтому необходимо особенно внимательно следить за своими словами и действиями, чтобы не переходить дорогу другим. Нужно нести добро в этот мир, чтобы оно возвращалось. Запас сил будет большим, но энергия будет восстанавливаться медленно, поэтому астрологи советуют фокусировать внимание на самом главном.

17, 18 и 19 декабря: Луна редко бывает в Деве три дня подряд, но в этот раз нам повезет, потому что данный Знак Зодиака хорошо сочетается с фазой убывания. С 17 по 19 число астрологи советуют сфокусироваться на сфере денег, работы, успеха, имущества и домашних дел.

Лунный календарь на декабрь 2019 года для комнатных растений
Лунный календарь на декабрь 2019 года для комнатных растенийЧитать полностью

20, 21 декабря: согласно лунному календарю, стареющая Луна в Весах — не лучшее время для рисков, одиночества, уныния. Нужно заниматься тем, к чему лежит душа. Больше всего повезет тем, кто имеет работу мечты и с удовольствием ее посещает. Остальным можно будет компенсировать недостаток позитива общением с людьми.

22, 23 декабря: Луна в Скорпионе. Стихия Воды может внести ясность в некоторые непонятные моменты. Многие неурядицы в любви сгладятся, а в финансовой сфере появятся новые возможности. Можно отправиться по магазинам, чтобы купить подарки близким.

24, 25 декабря: в эти два дня эмоции могут зашкаливать, поэтому повезет тем, кто умеет с ними справляться и извлекать из всего позитив. Фаза убывания не лучшим образом сочетается со Стрельцом, поэтому нужно смотреть в оба, не провоцировать окружающих на негатив и поменьше переживать по мелочам.

26, 27 декабря: 26 число — очень важный день. Это время Новолуния и кольцевого солнечного затмения в Козероге. Данное событие сделает этот четверг самым опасным днем декабря. Астрологи настоятельно рекомендуют не давать пустых обещаний и не менять планы. 27 числа ситуация улучшится, но и этот день не принесет должного позитива. Последнюю пятницу 2019 года лучше посвятить работе и делам.

28, 29 и 30 декабря: последние выходные и понедельник уходящего года пройдут под эгидой растущей Луны и Водолея. Этот союз поможет людям стать увереннее в себе, раскрыть творческий потенциал и решить проблемы. Это время лучше посвятить подготовке : последний день 2019 года лучше провести в спокойствии. Растущая Луна в Знаке Рыб благоприятствует отдыху, общению и веселью.

Астрологи считают, что в декабре нужно проявить осторожность в общении с окружающими. Возможны конфликты и обострение старых проблем. Заговоры от врагов помогут остаться на плаву.

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