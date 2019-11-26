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Уголовное дело против Федины: в "ЕС" говорят о политических мотивах

Уголовное дело против Федины: в "ЕС" говорят о политических мотивах
19:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Евросолидарности" назвали дело против Федины политическим преследованием.

В партии "Европейская солидарность" расценивают уголовное дело против члена парламентской фракции "ЕС" Софии Федины как политическое преследование.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Евросолидарности" Артур Герасимов на брифинге во вторник.

"В цивилизованном мире такое уголовное дело против Софии Федины называют политическим преследованием и избирательным правосудием. Правоохранительные органы по указанию власти преследуют общественную активистку, участника Революции достоинства, волонтера и народного депутата Софию Федину. Требуем от власти и правоохранительных органов прекратить политические преследования оппозиции и начать выполнять свои прямые обязанности по защите прав и свобод граждан", - заявил Герасимов.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проект подозрения народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой, которым инкриминируют угрозу убийством в адрес президента Владимира Зеленского.

ГБР просит снять неприкосновенность с Федины из-за угроз Зеленскому

Федина и Зверобой, комментируя высказывания Зеленского в Золотом во время общения с ветеранами АТО 26 октября, заявили о недопустимости такого поведения Президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и выражали предположение, что на передовой "ненароком может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".

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ГБР, Артур Герасимов, Европейская солидарность, София Федина, Маруся Зверобой.
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