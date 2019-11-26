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Баканов рассказал послу Румынии о целях реформы СБУ

Баканов рассказал послу Румынии о целях реформы СБУ
19:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Реформа СБУ должна привести к действиям на упреждение и новый законопроект обеспечит это в кратчайшие сроки.

Реформа Службы безопасности Украины заключается в том, чтобы начать эффективно действовать на упреждение, заявил председатель СБУ Иван Баканов на встрече с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану.

Как сообщается на странице спецслужбы в соцсети Facebook, руководитель ведомства выразил надежду, что новый законопроект по реформе СБУ обеспечит это в кратчайшие сроки.

"Законопроект, разработанный Службой безопасности Украины, является, по нашему мнению, сбалансированным и конструктивным для того, чтобы осуществлять оперативную работу на современном уровне и качественно реагировать на все риски и угрозы, которые есть в Украине с 2014 года. Нашей главной задачей является защита государственной безопасности и в этом смысле не может быть никаких компромиссов", - отметил Баканов.

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В свою очередь, Кристиан-Леон Цуркану заверил украинскую сторону в готовности к сотрудничеству и кооперации во всех необходимых Службе безопасности Украины вопросах.

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Румыния, СБУ, Кристиан-Леон Цуркану, Иван Баканов.
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