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Елене Зеленской показали возможности перинатальных центров Эстонии
Елене Зеленской показали возможности перинатальных центров Эстонии
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Елене Зеленской показали возможности перинатальных центров Эстонии

Елене Зеленской показали возможности перинатальных центров Эстонии
03:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Женская клиника, в которой побывала Елена Зеленская, является старейшим родильным домом в Эстонии.

Во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы и узнала, как эстонские медики заботятся о роженицах и новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Женская клиника, в которой побывала первая леди, является старейшим родильным домом в Эстонии. Многих пациентов связывает с ним традиция и преемственность поколений, ведь здесь рожала бабушка, мама. За год здесь впервые видят свет около 4 тыс. детей - по 10 -18 малышей в день, а это ориентировочно четверть всех новорожденных в стране", - говорится в сообщении.

В Эстонии с 2013 года работает медицинская информационная система eHealth. На примере перинатального центра Зеленской продемонстрировали функциональные возможности системы.

В каждой палате есть компьютер с установленной программой. Врач-акушер вносит необходимую информацию: анамнез, результаты анализов, диагноз, текущее состояние. Пациенты также имеют доступ к eHealth и могут записываться на прием к нужному им специалисту онлайн.

При рождении ребенка акушер сразу вносит данные о нем в базу и заказывает для малыша идентификационный код - аналог украинского свидетельства о рождении, то есть процесс получения документов является автоматическим.

После родильного отделения Елена Зеленская с заведующей клиники Бригиттой Тамм и главной акушеркой Вивиан Арусаар посетили отделение неонатологии, где принимают преждевременные роды и выхаживают недоношенных детей. Важным, как утверждают эстонские врачи-акушеры, является обязательный контакт мам с такими малышами, поэтому мамы приходят и кормят детей, имеют возможность побыть рядом.

Во время визита Зеленская также ознакомилась с гордостью женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы - банком грудного молока. Он единственный в стране. Этот опыт эстонцы переняли у шведов девять лет назад и довольны результатами. Молоко из банка предназначено для недоношенных детей и детей с врожденными проблемами. Практика вскармливания грудным молоком, в противовес искусственному вскармливанию, по данным проведенных эстонцами исследований, положительно влияет на улучшение состояния здоровья таких новорожденных.

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Поскольку партнерские роды - обычная практика в Эстонии, и они являются частью культуры, то в роддоме все обустроено для комфортного пребывания не только женщин, но и других членов семьи - мужчин, старшихдетей, родственников.

«Для меня родильный дом - не больница. Это должно быть место покоя и умиротворения. Здесь именно такие ощущения. Эстонские перинатальные центры считаются одними из образцовых в Европейском Союзе. Я в этом убедилась», - отметила Елена Зеленская в конце визита.

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Эстония, Елена Зеленская, Возможности перинатальных центров Эстонии, Женская клиника, Женская клиника в Эстонии.
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