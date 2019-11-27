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Адвокат семей Небесной сотни заявила, что с ней голодают уже восемь человек

Адвокат семей Небесной сотни заявила, что с ней голодают уже восемь человек
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:26 ноября состоялась встреча в Кабмине с Премьер-министром Алексеем Гончаруком и потерпевшими и семьями погибших на Майдане.

Возле здания Верховной Рады в Киеве состоялась акция в поддержку адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, которая объявила голодовку из-за нерасследования "дел Майдана". Об этом сообщает Громадське.

"К акции присоединилась и сама Закревская. Она отметила, что после нее голодовку объявили еще 8 человек", - говорится в сообщении.

Аддвокат рассказала, что26 ноября состоялась встреча в Кабмине с Премьер-министром Алексеем Гончаруком и потерпевшими и семьями погибших на Майдане. 

«Сегодня была встреча в Кабмине с Премьер-министром Алексеем Гончаруком, потерпевшими и семьями погибших (на Майдане - ред.) И еще частью Кабмина. Гончарук 3 декабря обещает голосование. Они не рассматривают вопрос внеочередного заседания », - сказала Закревская.

Она добавила, что, по словам Гончарука, депутаты должны не только создать управление по делам Майдана в ГБР, но и увеличат численность следователей.

«Оказывается, в отделе 25 штатных единиц. Это абсолютный мизер, по меньшей мере 60-70 следователей должно быть в этом управлении », - считает адвокат.

По ее словам, если Верховная Рада проголосует за эту правку 3 декабря, через неделю ее подпишет Президент, то к концу года будет создано управление, в которое перейдут следователи.

«В лучшем варианте следственные действия возобновляются в январе. А там Рождество, поэтому - со второй половины января. Частично это определенные достижения, но пока это обещания. К тому же это большая пропасть в расследовании», - сказала Закревская.

Адвокат подчеркнула, хотя фактически следствие временно остановлено, но юридические термины по делам будут истекать.

На вопрос, как долго она будет голодать, ответила: «До момента, когда возобновление следствия станет неотвратимым фактом».

Как сообщалось, адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская в эфире одного из телеканалов объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки в закон о ГБР, которая позволит перевести в бюро следователей Генпрокуратуры, занимавшихся "делами Майдана".

Расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял Сергей Горбатюк. Но с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и это управление было расформировано.

15 ноября Верховная Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все поправки.

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В частности, поправка №318 предусматривает, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в ГБР без обязательного проведения конкурса - если они на момент вступления в силу данного закона проводят досудебное расследование или осуществляют процессуальное руководство (не менее 4 месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) в уголовных производствах по акциям протеста с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и подлежащих передаче по подследственности в ГБР, но не позднее, чем 11 января 2020 года . Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

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Голодовка, Небесная сотня, Евгения Закревская, Адвокат семей Небесной сотни.
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