Все, что нужно знать о Рождественском посте: традиции и молитвы

Новости Украины:Начало поста — важное время, в которое принято молиться и придерживаться традиций, уходящих корнями в глубь времен.

Верующие будут соблюдать строгий Рождественский пост с 28 ноября 2019 по 6 января следующего года.

Рождественский пост начинается 28 ноября, и с этого времени верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, отказываются от увеселительных мероприятий и посвящают больше времени духовным делам. Духовная чистота начинается с молитв, которые позволяют перенести все тяготы воздержания и уберечься от происков лукавого. Эксперты рекомендуют познакомиться с традициями, связанными с первым днем Рождественского поста, чтобы уберечься от проблем и привлечь в жизнь благополучие.

Традиции на начало Рождественского поста

Пост — это не просто воздержание в еде, поэтому нельзя называть время с 28 ноября по 6 января православной диетой. Это способ духовно вырасти, научиться контролировать свои привычки. С началом поста перестают заниматься праздными делами: играть в компьютерные игры, посещать увеселительные мероприятия. Однако это не значит, что нужно начинать пост с затворничества. Наши предки традиционно ходили в гости, привечали гостей и с улыбкой вступали в пост, веря, что добрые помыслы помогут справиться с любыми трудностями.

Начало Рождественского поста — ответственное время, когда между близкими людьми не должно быть ссор и недопонимания. От неприятных разговоров не застрахован никто, но при этом важно оберегать друг друга от дурных мыслей и стараться предотвратить любые конфликты.

С первого дня поста верующие зажигают церковные свечи, которые горят до самого Рождества Христова. Эта традиция связана с благодатным огнем, который защищает от дурного и не позволяет злым мыслям завладеть разумом, отвернуть верующих от истинного пути и духовного роста.

Молитвы 28 ноября 2019 года

В первый день Рождественского поста молятся сразу после пробуждения, чтобы заручиться поддержкой Высших Сил. Молитвенные обращения помогают правильно вступить в пост и провести его в смирении.

"Господь Всемогущий, к Тебе взываю с просьбами искренними. Спаси, Господи, от дум скверных да укажи путь истинный. Позволь продержаться в смирении. Ниспошли мне, Господи, ангела на подмогу, дабы он неусыпно присматривал за мной и берег от любого зла. Аминь".

Молитвы 28 ноября возносят и перед всяким делом, прося благословения у Господа:

"Господи, со смирением работу свою начинаю, во благо семьи и всяк живущего на земле ее посвящаю. Благослови, Отец Всемогущий, на дела праведные, дабы спорилась работа моя. Аминь".

Православные молитвы читают перед каждой трапезой:

"Благословенна будет пища скромная и тот, кто приготовил ее с любовью. С трепетом вкушаю посланные дары, молясь за души всех живущих на земле. Аминь".

Поддержки просят и у Богородицы, чтобы удержаться от соблазнов и избавиться от грехов:

"Матушка Богородица, покровительница и спасительница. Защити меня, раба Божьего (имя), от соблазнов и происков лукавого. Прости мне грехи вольные и невольные и донеси молитву мою искреннюю до Господа нашего Всемогущего. Помоги справиться с тяготами и не дай мне вступить на путь, ведущий к духовному обнищанию. Аминь".

В Рождественский пост важны не только молитвы, но и благие деяния, которые помогают очиститься от скверны. Каждый, кто протягивает руку ближнему, духовно возрождается и притягивает к себе благо.