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Дело бракованных бронежилетов: ГБР объявило подозрение учредителю компании-поставщика

Дело бракованных бронежилетов: ГБР объявило подозрение учредителю компании-поставщика
12:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Закупленные для военных бронежилеты не соответствуют техническим условиям.

В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, которые не соответствуют техническим условиям, сообщено о подозрении учредителю-заместителю директора компании-поставщика некачественного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Указанное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

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В ГБР напомнили, что ранее, в рамках досудебного расследования упомянутого уголовного производства следователи ГБР сообщили о подозрении пяти высокопоставленным лицам Министерства обороны Украины. Их подозревают в умышленном, совершенном по предварительному сговору группой лиц, невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенных в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление Госбюро расследований, расположенное в Киеве.

11 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что генерал-майору Дмитрию Марченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 76 млн грн.

Он добавил, что Печерский районный суд должен избрать меры песечения еще для четырех подозреваемых по делу закупки бракованных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

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15 ноября по ходатайству Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения пяти должностным лицам Минобороны, которых подозревают в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

Так, трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения содержание под стражей с определением размера залога 76 млн грн каждому, еще двум чиновникам - домашний арест.

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Минобороны, ГБР, Бронежилеты, Роман Труба.
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