Дело бракованных бронежилетов: ГБР объявило подозрение учредителю компании-поставщика

Новости Украины:Закупленные для военных бронежилеты не соответствуют техническим условиям.

В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, которые не соответствуют техническим условиям, сообщено о подозрении учредителю-заместителю директора компании-поставщика некачественного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Указанное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что ранее, в рамках досудебного расследования упомянутого уголовного производства следователи ГБР сообщили о подозрении пяти высокопоставленным лицам Министерства обороны Украины. Их подозревают в умышленном, совершенном по предварительному сговору группой лиц, невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенных в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление Госбюро расследований, расположенное в Киеве.

11 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что генерал-майору Дмитрию Марченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 76 млн грн.

Он добавил, что Печерский районный суд должен избрать меры песечения еще для четырех подозреваемых по делу закупки бракованных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

15 ноября по ходатайству Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения пяти должностным лицам Минобороны, которых подозревают в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

Так, трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения содержание под стражей с определением размера залога 76 млн грн каждому, еще двум чиновникам - домашний арест.