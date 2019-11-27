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Среда, 27.11.2019
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Денисова: Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд гривень

Денисова: Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд гривень
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Людмила Денисова призвала министра соцполитики немедленно вмешаться в ситуацию.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд грн.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Денисова отметила, что выплаты не осуществляются в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились.

"Призываю председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда", - отметила омбудсмен.

Министр рассказал, за счет чего увеличат зарплаты чиновникам

По ее словам, с целью восстановления нарушенных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение материального обеспечения необходимо срочно провести заседание правления Фонда, на котором рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в его бюджет, а одобренный проект подать в Министерство социальной политики для внесения на утверждение Кабинетом министров.

"Кроме того, обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового положения Фонда социального страхования Украины", - добавила Денисова.

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Все по теме:

Зарплата, Медики, Людмила Денисова, Задолженность по зарплате.
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