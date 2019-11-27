Рябошапка анонсировал проверки прокуроров на добропорядочность

Новости Украины:На следующей неделе в ГПУ начнутся проверки прокуроров на добропорядочность.

769 прокуроров Генеральной прокуратуры со следующей недели начнут проходить собеседование с проверкой на добропорядочность.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Генпрокурор напомнил, что после аттестации ожидаемое количество работников ГПУ, то есть прокуроров и государственных служащих, уменьшится с 2400 до 1500.

"Те прокуроры, которые останутся в обновленной прокуратуре, будут работать на основе новой системы оценки качества работы прокуроров, порядка измерения и нагрузки, а также системы карьерного роста по результатам оценки качества работы. Это несколько аспектов обновленной прокуратуры, которую мы создаем и в которую мы приглашаем в январе следующего года "новую кровь", - сказал он на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Офис Генерального прокурора и Тренинговый центр начнут работу 1 января 2020 года, с 15 января начнется процесс отбора на вакантные должности в офис.

Как сообщалось ранее, 6 ноября стартовал второй этап аттестации прокуроров Генпрокуратуры. К сдаче экзамена были допущены 795 прокуроров, прошедших первый этап аттестации.

Первый этап аттестации заключался в анонимном тестировании на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.

В рамках второго этапа аттестации прокуроров ГПУ состоялось тестирование на общие способности и навыки.