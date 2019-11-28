Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени

Новости Украины:Погода в Украине в четверг, 28 ноября, будет со средней температурой воздуха +3+7 градусов.

В ближайшие сутки, 28 ноября, на территории Украины снова немного повысится температурный фон. При этом осадки ожидаются только на востоке и западе страны, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг 28 ноября в западной части страны ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ночью осадки возможны также в восточных областях. На севере, в центре и на западе ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза, на Закарпатье – 1-6 градусов тепла. Днем температура поднимется до 0-5 градусов тепла, на западе и юге – 4-9 градусов, в Одесской области и в Крыму – до 13 градусов тепла.

В Киеве в четверг без осадков, ночью и утром возможен туман, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью – 1-3 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.

Прогноз погоды на 28 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 28 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +7...+9

Ровно – +4...+6

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +10...+12

Николаев – +8...+10

Херсон – +6...+8

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3

В пятницу 29 ноября в западных областях возможны небольшие дожди и мокрый снег, на остальной территории страны ожидаются умеренные, местами значительные дожди.

Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла, на юге и западе – до 13 градусов тепла.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью и днем – от 2 до 4 градусов тепла.

Прогноз погоды на 29 ноября, фото: meteo.gov.ua

30 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных областях небольшой дождь с мокрым снегом (днем местами небольшой дождь), на Закарпатье ночью значительный дождь, в горах с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-5° тепла.

На остальной территории небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8°, на юге страны до 13°, в северных областях в течение суток 0-5° тепла. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с.

В Киеве и Киевской области местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 30 ноября, фото: meteo.gov.ua

1 декабря ночью в северных, центральных и восточных областях Украины небольшой снег, днем без осадков; 2 декабря в западных, днем и в северных и местами центральных областях снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-7° мороза, в южной и восточной части 1 декабря около 0° (в Крыму до 5° тепла); днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-7° тепла.

В Киеве и Киевской области ночью 1 декабря небольшой, днем 2 декабря умеренный снег, в остальное время без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 1 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.