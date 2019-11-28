Температурные рекорды и мокрый снег: каким будет декабрь

Новости Украины:Синоптики прогнозируют в Украине теплый декабрь, сильных морозов не ожидается.

По предварительным прогнозам синоптиков, первый месяц зимы в Украине будет теплее, чем в среднем за многие годы.

В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог".

Погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильных морозов не ожидается. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

А вот британские метеорологи дают противополжный прогноз для Украины. Они предупреждают, что в начале зимы произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

Ожидается, что в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

Раньше метеорологи предупреждали, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

Напомним, в ближайшие сутки на территории Украины снова немного повысится температурный фон. При этом осадки ожидаются только на востоке и западе страны, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг 28 ноября в западной части страны ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ночью осадки возможны также в восточных областях. На севере, в центре и на западе ночью и утром местами туман.