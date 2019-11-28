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В Украине ужесточили наказание за подделку лекарств

В Украине ужесточили наказание за подделку лекарств
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины по усиленияю ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" вступил в силу.

Накануне он был опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

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В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершены в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада 12 ноября приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по усилению ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств".

25 ноября его подписал Президент.

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Закон, Лекарства, Уголовный кодекс Украины, Подделка лекарств.
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