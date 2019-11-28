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Заявление о "воровской схеме": Нацбанк подал иск на Дубинского

Заявление о "воровской схеме": Нацбанк подал иск на Дубинского
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Национальный банк Украины судится с Александром Дубинским из-за информации о "воровской схеме"

Национальный банк подал иск к народному депутату Александру Дубинскому относительно защиты деловой репутации, Соломенский райсуд Киева уже открыл производство по этому иску.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Национальный банк требует от Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в сети Интернет в учетной записи DubinskyPro на веб-ресурсах youtube.com и facebook.com.

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"В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета. Депутат привел пример вывода "Радикал Банка" с рынка в 2015 году и якобы осуществленной уплаты со стороны Национального банка в пользу беглого бизнесмена Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн грн", - уточняет регулятор.

В этой связи в НБУ отмечают, что обвинения в организации воровской схемы по выводу банков с рынка являются безосновательными и абсурдными, вводят в заблуждение общество, "имеют целью очернить безупречную деловую репутацию руководства НБУ, дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к Национальному банку".

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НБУ, Нацбанк, Суд, Александр Дубинский.
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