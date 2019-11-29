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Пролетела 250 км: Украина успешно испытала крылатую ракету (Видео)

Пролетела 250 км: Украина успешно испытала крылатую ракету (Видео)
00:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине завершились летные испытания крылатой ракеты Р-360 для комплекса "Нептун".

В Украине успешно завершились испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", сообщил изданию Defense Express генеральный директор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - сказал Коростелев, комментируя ход испытаний.

На следующем этапе испытаний будут проверяться боевые характеристики ракеты, уточнил Коростелев.

Ракета Р-360 весит 870 кг, из которых боевая часть – 150 кг, и способна преодолеть до 280 км со скоростью 900 км/час, двигаясь на высоте от 3 до 10 метров над гребнем волн.

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Комплекс "Нептун" обеспечивает одновременный залп из 6 пусковых установок с интервалом от 3 до 5 секунд между пусками. Всего выпускается до 24 ракет. Комплекс может располагаться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а время развертывания составляет 15 минут.

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Нептун, Олег Коростелев, Крылатая ракета, Р-360.
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