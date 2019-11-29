Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября

Новости Украины:Синоптики рассказали, в каких городах ожидать непогоду в первую очередь.

Сегодня, 29 ноября, вся территория Украины будет покрыта теплым и влажным воздухом, который перемещается с юго-запада Европы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день по всей Украине ожидаются дожди, ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве южных, центральных и в Сумской областях - значительные дожди. Лишь ночью в восточных областях - без существенных осадков. Ночью и утром на Левобережье страны местами туман.

Карта осадков 29 ноября

Ветер южный с переходом на Правобережье на западный, 7-12 м/с.

Карта ветров 29 ноября

Прогноз погоды на пятницу, 29 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11, небольшой дождь

Львов – +9...+11, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +9...+11, небольшой дождь

Тернополь – +7...+9, небольшой дождь

Черновцы – +7...+9, небольшой дождь

Хмельницкий – +5...+7, небольшой дождь

Луцк – +6...+8, облачно, без осадков

Ровно – +6...+8, облачно, без осадков

Житомир – +5...+7, дождь

Винница – +5...+7, дождь

Одесса – +9...+11, дождь

Николаев – +9...+11, сильный дождь

Херсон – +9...+11, сильный дождь

Симферополь – +12...+14, сильный дождь

Кропивницкий – +6...+8, сильный дождь

Черкассы – +5...+7, сильный дождь

Чернигов – +4...+6, сильный дождь

Сумы – +4... +6, сильный дождь

Полтава – +6...+8, сильный дождь

Днепр – +5...+7, сильный дождь

Запорожье – +7...+9, дождь

Донецк – +7...+9, дождь

Луганск – +3...+5, дождь

Харьков – +4...+6, дождь

Киев – +3...+5, дождь

Погода 29 ноября

Температура от 4° тепла до 1° мороза, на крайнем западе и побережье морей 4-9° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7-12°.

В Киеве в ночь на пятницу небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +12,6°С в 1898 году, а самая низкая ночью – на отметке -19,4°С в 1915 году.

Погода 30 ноября

В субботу, 30 ноября, в западных, местами в Винницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, на остальной территории страны умеренные дожди, ночью местами значительные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла, днем в южной части 4-9° , в Крыму до 13°.

В Киеве в субботу местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.

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