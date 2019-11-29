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Пятница, 29.11.2019
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Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября

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Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики рассказали, в каких городах ожидать непогоду в первую очередь.

Сегодня, 29 ноября, вся территория Украины будет покрыта теплым и влажным воздухом, который перемещается с юго-запада Европы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день по всей Украине ожидаются дожди, ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве южных, центральных и в Сумской областях - значительные дожди. Лишь ночью в восточных областях - без существенных осадков. Ночью и утром на Левобережье страны местами туман.

Карта осадков 29 ноября

Ветер южный с переходом на Правобережье на западный, 7-12 м/с.

Карта ветров 29 ноября

Прогноз погоды на пятницу, 29 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +9...+11, небольшой дождь

  • Львов – +9...+11, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +9...+11, небольшой дождь

  • Тернополь – +7...+9, небольшой дождь

  • Черновцы – +7...+9, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +5...+7, небольшой дождь

  • Луцк – +6...+8, облачно, без осадков

  • Ровно – +6...+8, облачно, без осадков

  • Житомир – +5...+7, дождь

  • Винница – +5...+7, дождь

  • Одесса – +9...+11, дождь

  • Николаев – +9...+11, сильный дождь

  • Херсон – +9...+11, сильный дождь

  • Симферополь – +12...+14, сильный дождь

  • Кропивницкий – +6...+8, сильный дождь

  • Черкассы – +5...+7, сильный дождь

  • Чернигов – +4...+6, сильный дождь

  • Сумы – +4... +6, сильный дождь

  • Полтава – +6...+8, сильный дождь

  • Днепр – +5...+7, сильный дождь

  • Запорожье – +7...+9,  дождь

  • Донецк – +7...+9,  дождь

  • Луганск – +3...+5, дождь

  • Харьков – +4...+6, дождь

  • Киев – +3...+5, дождь

Погода 29 ноября

Температура от 4° тепла до 1° мороза, на крайнем западе и побережье морей 4-9° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7-12°.

В Киеве в ночь на пятницу небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +12,6°С в 1898 году, а самая низкая ночью – на отметке -19,4°С в 1915 году.

Погода 30 ноября

В субботу, 30 ноября, в западных, местами в Винницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, на остальной территории страны умеренные дожди, ночью местами значительные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла, днем в южной части 4-9° , в Крыму до 13°.

В Киеве в субботу местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.

Народный прогноз погоды

В Матвеев день облака низко идут — будет стужа.

Сильные ветры ведут за собой вьюги-метели.

Переметет дорожку снежной косой — снега эти дрогнут только весной

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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Гроза, Осень, Дождь, Ветер, Ноябрь, Синоптики, Прогноз погоды, 30 ноября, 29 ноября.
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