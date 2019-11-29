Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября

Сегодня, 29 ноября, вся территория Украины будет покрыта теплым и влажным воздухом, который перемещается с юго-запада Европы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день по всей Украине ожидаются дожди, ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве южных, центральных и в Сумской областях - значительные дожди. Лишь ночью в восточных областях - без существенных осадков. Ночью и утром на Левобережье страны местами туман.
Карта осадков 29 ноября
Ветер южный с переходом на Правобережье на западный, 7-12 м/с.
Карта ветров 29 ноября
Прогноз погоды на пятницу, 29 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11, небольшой дождь
Львов – +9...+11, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +9...+11, небольшой дождь
Тернополь – +7...+9, небольшой дождь
Черновцы – +7...+9, небольшой дождь
Хмельницкий – +5...+7, небольшой дождь
Луцк – +6...+8, облачно, без осадков
Ровно – +6...+8, облачно, без осадков
Житомир – +5...+7, дождь
Винница – +5...+7, дождь
Одесса – +9...+11, дождь
Николаев – +9...+11, сильный дождь
Херсон – +9...+11, сильный дождь
Симферополь – +12...+14, сильный дождь
Кропивницкий – +6...+8, сильный дождь
Черкассы – +5...+7, сильный дождь
Чернигов – +4...+6, сильный дождь
Сумы – +4... +6, сильный дождь
Полтава – +6...+8, сильный дождь
Днепр – +5...+7, сильный дождь
Запорожье – +7...+9, дождь
Донецк – +7...+9, дождь
Луганск – +3...+5, дождь
Харьков – +4...+6, дождь
Киев – +3...+5, дождь
Погода 29 ноября
Температура от 4° тепла до 1° мороза, на крайнем западе и побережье морей 4-9° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7-12°.
В Киеве в ночь на пятницу небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +12,6°С в 1898 году, а самая низкая ночью – на отметке -19,4°С в 1915 году.
Погода 30 ноября
В субботу, 30 ноября, в западных, местами в Винницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, на остальной территории страны умеренные дожди, ночью местами значительные дожди.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла, днем в южной части 4-9° , в Крыму до 13°.
В Киеве в субботу местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.
Народный прогноз погоды
В Матвеев день облака низко идут — будет стужа.
Сильные ветры ведут за собой вьюги-метели.
Переметет дорожку снежной косой — снега эти дрогнут только весной