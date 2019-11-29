29 ноября - приметы и обряды в День апостола Матвея

Новости Украины:29 ноября возможны оттепели, но все-таки крестьяне отмечали наступление ранней зимы. По крайней мере, замерзали водоемы, а по утрам были морозы.

Продолжался Строгий пост, но крестьяне все равно ходили друг к другу в гости. Женщины по вечерам собирались у кого-нибудь дома и занимались различной работой. Они шили, пряли, вязали, разговаривали и исполняли народные песни.

В православной церкви 29 ноября почитается память Левия Матвея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним. Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано а арамейском языке.

Говорили, что "на Матвея и зима потеет", поскольку в это время могло наблюдаться сильное потепление. Причем, чем сильнее оттепель, тем более суровой и холодной будет зима. Часто на Матвея был порывистый и сильный ветер. Поэтому, в народе его именовали Ветродуем. Особо тяжелую работу в этот день не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами.

Народные приметы на 29 ноября



Пошел снег на Парамона – скоро будут метели.

Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

Холодный день – зима тоже будет суровой.

Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.

Если человек родился в день Матвея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.

Облака низко идут – примета, что будет стужа.

Чем сильнее оттепель, тем более холодной зима будет.

Снег выпал в день Парамона – задержится до половодья.

Сильно разбушевался ветер – нужно бросит горсть сырой крупы в его направлении, и он скоро утихнет.

Если кто-то дал вам совет 29 ноября, можно смело ему следовать.

Если вещь надеть наизнанку перед выходом из дома в этот день, то путешествие будет неудачным.

Нельзя в доме свистеть – тараканы заведутся.

Нельзя на стол садиться – это к беде.

Нельзя разгуливать в одном носке, тапочке или чулке по дому – умрет кто-то из родителей.

По примете 29 ноября, нельзя говорить с человеком, стоя через порог – поссоритесь.