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Черная пятница 2019: история больших скидок

Черная пятница 2019: история больших скидок
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Черная пятница (Black Friday) 2019 открывает сезон новогодних распродаж и грандиозных скидок в конце ноября.

О приближении Черной пятницы многие магазины объявили еще в начале месяца. Настоящий ценопад обещают покупателям уже сегодня, 29 ноября – именно в этот день в Украине отмечается Черная пятница 2019. Скидки на популярные товары до 90%, тотальные распродажи и заманчивые акции – неизменные составляющие праздника всех любителей шопинга и желающих сэкономить.

Дата Черной пятницы изначально была связана со стартом периода рождественских и новогодних покупок в США после Дня Благодарения. В четвертый четверг ноября американцы собирались на семейный ужин с главным угощением – индейкой, а на следующий день отправлялись штурмовать магазины в поисках подарков себе и близким. Со временем традиция распродаж в конце ноября стала популярной во всем мире.

В разные годы Черная пятница может приходиться на период 23-30 ноября. В 2019 году магазины предложат большие скидки 23 ноября. Некоторые торговые площадки начнут распродажи с полуночи, а специальные цены на товары могут действовать на протяжении всего уикэнда.

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Как появилась Black Friday

Пятницу после Дня Благодарения стали называть "черной" жители Филадельфии из-за больших пробок на автомагистралях. В середине прошлого века они образовывались на дорогах, а в наши дни огромные пробки и очереди устраиваются у касс магазинов.

По другой версии, "черной" ноябрьская пятничная распродажа стала благодаря выражению "in the black", которое в бухгалтерской отчетности подразумевает положительный баланс (прибыль).

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Самые курьезные случаи и даже опасные ситуации с покупателями в Черную пятницу происходят именно в Америке. Печально известны давки в магазинах, когда в надежде приобрести желанный товар, покупатели устраивают драки. Специально к Черной пятнице люди берут отпуск. Торговые центры открываются очень рано или даже в полночь, и скидки в это время – максимальны. Многие занимают очередь в магазин ночью накануне старта распродажи и для удобства устанавливают палатки.

В Украине Черная пятница массово проходит уже несколько лет подряд. Грандиозные скидки на одежду, технику и электронику предлагают розничные торговые сети во всех городах страны, а также онлайн-магазины.

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День благодарения, Черная пятница, 29 ноября, Черная пятница 2019, Black Friday.
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