Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября

Новости Украины:Народный праздник "Григорий Зимоуказатель" отмечается 30 ноября (по старому стилю - 17 ноября).

В церковном календаре это день почтения памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Другие названия праздника: "Григорий", "Никон", "Встреча Сивера", "Предзимье". Зимоуказателем день именовался потому, что определял какая будет погода наступающей зимой. В простонародье его также прозвали Сивером, так как в эти дни начинал дуть холодный северный ветер.

Григорий родился в 3 веке в городе Неокесарии в Малой Азии в языческой семье. Повзрослев принял христианство. Стал вести благочестивую жизнь, содержал себя в чистоте и целомудрии. Позже удалился в пустыню, где хотел жить в уединении до конца своих дней. Однако ему суждено было стать епископом Неокесарии. На этой должности Григорий совершил много праведных дел и прославился чудесами, посредством которых исцелял больных, изгонял бесов, примирял враждующих.

Говорили, что на Григория "зима устанавливается". Наступал период устойчивых морозов и снежного покрова. В народе подмечали: "На Никона зима в белой шубе ходит". Крестьяне представляли зиму в образе молодой жестокой красавицы, приходившей в окружении своих подданных: пороши, позёмки, мороза и ветра. Зима ездила на белой или пегой (пятнистой) кобыле и сковывала землю своим ледяным дыханием.

Наши предки по обыкновению 30 ноября "закатывали зиму" — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год. Люди так и говорили: "Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь". На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: "Каков Григорий — такова и зима". Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.

В этот день обычно дул холодный северный ветер, именуемый в народе Сивером. Он считался старшим из ветров. От него зависели и метели, и зимние дороги, и зимний промысел. В день святого Григория суровый северный ветер испытывал силу человека: "Человек за порог, а его с ног сбивает ветерок". Мерялись, кто сильнее - человек или ветер.

Поговорки и приметы

Если в этот день стоит хорошая погода, то зима будет мягкой.

Если на Григория Зимоуказателя стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.

Если на Григория мороз ударил, то скоро грянут холода.

Если днем наблюдаются разрозненные облака, а к вечеру они исчезают – признак установившейся ясной и сухой погоды.

Погода улучшится, если вокруг луны появится уменьшающийся по размеру светящийся венец.

Если лед на реке имеет темный цвет, то в следующем году урожай будет богатым.

Если вода в колодце тихая, то зима будет теплой, а если от нее идет шум – быть морозу.

Если в этот день хорошо закатать зиму, то в следующем году болезни отступят.

Родившиеся 30 ноября редко бывают счастливы. Им дана способность бороться со злом. Носить им следует агат.