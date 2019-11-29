Госкино за пять лет профинансировало фильмы на 1,6 миллиарда

Новости Украины:Государственное агентство Украины по вопросам кино за пять лет профинансировало 224 фильма 92 продюсеров на 1,6 миллиарда гривень.

Об этом заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, представляя на пресс-конференции результаты анализа эффективности государственной поддержки кинематографии.

"Государство проинвестировало за пять лет 1,6 млрд грн (только средства Госкино). 92 продюсера получили поддержку. Всего инвестировано 224 фильма. 265,5 млн грн - бокс-офис фильмов при поддержке Госкино", - сказал Максимчук.

По его словам, в производстве сейчас находится 29 фильмов на сумму более 463,5 млн грн.

При этом Максимчук отметил, что выход некоторых фильмов в Украине задерживается. В частности, по его данным, с задержкой на более чем 12 недель ожидаются фильмы, на которые было выделено 180 млн грн; задерживаются на более чем 36 недель фильмы, профинансированы на более 131,5 млн грн.

Также были созданы Топ-20 продюсеров, получивших финансирование. Так, команда Владимира Филиппова, Андрей Суярко и Аллы Овсянниковой получили 148 млн грн, Максим Асадчий - 119 млн, Олег Щербина - 80,7 млн грн, Игорь Савиченко - 61,5 млн, Егор Олесов и Оксана Мельничук - 55,8 млн грн . "В целом 972 млн грн. Топ-20 продюсеров, 60% всего финансирования Госкино", - добавил он.

В то же время первый замминистра отметил, что только 33,85 млн грн были возвращены продюсерами в Госкино. В частности, по словам Максимчука, по поводу возврата средств государственной финансовой поддержки, то картина следующая: больше всего денег вернуло кино "Безумная свадьба" Юрия Горбунова (финансирование 1 175 590, а возврат - 1 139 152), "Я Ты Он Она" Владимира Зеленского (финансирование 17 620 596, а возврат - 13 299 779), "Секс и ничего личного" Влада Ряшина и Юрия Минзянова (финансирование 12 827 387, возврат - 4 144 502).

Также первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта отметил, что со времени проведения анализа эффективности господдержки кинематографии был выявлен ряд актуальных проблем. В частности, отсутствие системной базы информации, данных о распространении на диджитал-платформах, отсутствие категоризации, отсутствие критериев успешности. Кроме того, система поддержки не предусматривала маркетинговых планов и планов продвижения фильмов, подчеркнул Максимчук.