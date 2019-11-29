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Экс-глава "Аграрного фонда" выписал себе миллионные выходные пособия

Экс-глава "Аграрного фонда" выписал себе миллионные выходные пособия
15:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По сообщению пресс-службы "Аграрного фонда", они недополучил только за III квартал 2019 года более 42 млн грн.

Экс-глава госпредприятия "Аграрный фонд" Андрей Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Аграрного фонда".

"При этом ПАО "Аграрный фонд" недополучило только за 3 квартала 2019 более 42 млн гривен. То есть финансовый план компании был не выполнен более чем в 4 раза", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что некоторые работники фонда сопротивлялись проведению проверки хозяйственных операций и достоверности финансовой отчетности, которую инициировало Министерство развития экономики.

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"Возможно, эти сотрудники имеют определенные обязательства перед уже уволенным руководством", - говорится в сообщении.

23 октября Кабинет министров уволил главу правления "Аграрного фонда" Андрея Радченко.

25 октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало внеочередной аудит государственных предприятий "Укрспирт" и "Аграрный фонд".

ПАО "Аграрный фонд" было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.

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Аграрный фонд, Премия, Андрей Радченко.
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